為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    以丈夫死亡保險金為報酬 婦買兇殺夫起訴

    杜姓婦人懷疑丈夫外遇還家暴她，買兇殺夫還以死者保險金50萬當酬勞，找來2名少年共謀殺夫被起訴。（記者黃良傑攝）

    杜姓婦人懷疑丈夫外遇還家暴她，買兇殺夫還以死者保險金50萬當酬勞，找來2名少年共謀殺夫被起訴。（記者黃良傑攝）

    2021/06/22 15:34

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市56歲杜姓婦人被控因遭丈夫家暴，也懷疑丈夫曾有外遇，今年4月涉以丈夫死亡保險金50萬元為報酬，找來23歲楊姓男子密謀，僱用余姓、王姓2名少年，杜女給少年600元買刀殺夫，行兇確認被害人身亡後，由楊男載2少年到台南海邊扔棄凶刀，警方破案逮4人，杜女否認殺夫，供稱只是要教訓一下，高雄地檢署今偵結，依殺人罪起訴杜女、楊男起訴，並求處重刑，2少年由高雄少年及家事法院審理。

    檢警調查，被告杜女因不滿丈夫外遇，多次爭吵積怨，今年4月間夫妻口角，杜女向楊男和王姓、余姓少年訴苦，她拿丈夫和小三的照片給楊男，擇日載余姓少年勘查丈夫上班地點，確定丈夫和機車都在後，交付600元供少年買1把西瓜刀，埋伏在死者回家路上，由王姓少年上前搭訕以確認身分，再由余男姓少年持西瓜刀猛砍死者頭頸處，被害人經送醫後傷重不治。

    不過，被告杜女仍堅稱只是要讓少年教訓一下丈夫，並非要他們殺人，並沒有開出提供丈夫死亡保險金一半50萬元買兇，楊男也否認敎唆少年殺人，檢警查出2名少年犯案後，曾先到附近公寓頂樓換裝兇衣，再由杜女安排藏匿地點，雙方刪除手機通訊紀錄。

    檢警根據楊男及少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，確認杜男曾談及若丈夫死亡，將會有100萬元保險金，也發現杜女曾與余姓少年勘查地形，檢察官訊問杜女後，認定她涉嫌教唆殺人罪嫌重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，2名少年被裁定收容少觀所，高雄地檢署今天偵結，依殺人罪，將杜女、楊男起訴。

    杜姓婦人懷疑丈夫外遇還家暴她，買兇殺夫還以死者保險金50萬當酬勞，找來2名少年共謀殺夫被起訴。（資料照）

    杜姓婦人懷疑丈夫外遇還家暴她，買兇殺夫還以死者保險金50萬當酬勞，找來2名少年共謀殺夫被起訴。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄「買兇殺夫」疑案 杜姓妻子列主嫌收押禁見
    2021/04/21 23:10

    高雄「買兇殺夫」疑案 杜姓妻子列主嫌收押禁見
    買兇殺夫疑雲 杜女否認指使少年、也沒保意外險
    2021/04/21 19:10

    買兇殺夫疑雲 杜女否認指使少年、也沒保意外險

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    高雄疑「買兇殺夫」案 涉殺人2少年今押雄檢複訊
    2021/04/21 11:36

    高雄疑「買兇殺夫」案 涉殺人2少年今押雄檢複訊
    「教訓」變奪命！ 妻子疑教唆少年砍夫 2嫌落網
    2021/04/20 18:51

    「教訓」變奪命！ 妻子疑教唆少年砍夫 2嫌落網
    社會今日熱門
    司改2.0》刑訴金字塔制度 終審第三審法院「原則」進行言詞辯論
    2021/06/21 16:42

    司改2.0》刑訴金字塔制度 終審第三審法院「原則」進行言詞辯論

    露天焚燒廢棄物別當小事 嫌犯遭拘提羈押
    2021/06/21 18:42

    露天焚燒廢棄物別當小事 嫌犯遭拘提羈押

    驚！南投埔里一對年輕男女陳屍車內 2人關係、死因待查
    2021/06/21 18:21

    驚！南投埔里一對年輕男女陳屍車內 2人關係、死因待查

    民間捐200箱防疫物資 攜手嘉檢關懷司法弱勢家庭
    2021/06/21 17:55

    民間捐200箱防疫物資 攜手嘉檢關懷司法弱勢家庭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播