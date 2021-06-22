以丈夫死亡保險金為報酬 婦買兇殺夫起訴

杜姓婦人懷疑丈夫外遇還家暴她，買兇殺夫還以死者保險金50萬當酬勞，找來2名少年共謀殺夫被起訴。（記者黃良傑攝）

2021/06/22 15:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市56歲杜姓婦人被控因遭丈夫家暴，也懷疑丈夫曾有外遇，今年4月涉以丈夫死亡保險金50萬元為報酬，找來23歲楊姓男子密謀，僱用余姓、王姓2名少年，杜女給少年600元買刀殺夫，行兇確認被害人身亡後，由楊男載2少年到台南海邊扔棄凶刀，警方破案逮4人，杜女否認殺夫，供稱只是要教訓一下，高雄地檢署今偵結，依殺人罪起訴杜女、楊男起訴，並求處重刑，2少年由高雄少年及家事法院審理。

檢警調查，被告杜女因不滿丈夫外遇，多次爭吵積怨，今年4月間夫妻口角，杜女向楊男和王姓、余姓少年訴苦，她拿丈夫和小三的照片給楊男，擇日載余姓少年勘查丈夫上班地點，確定丈夫和機車都在後，交付600元供少年買1把西瓜刀，埋伏在死者回家路上，由王姓少年上前搭訕以確認身分，再由余男姓少年持西瓜刀猛砍死者頭頸處，被害人經送醫後傷重不治。

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不過，被告杜女仍堅稱只是要讓少年教訓一下丈夫，並非要他們殺人，並沒有開出提供丈夫死亡保險金一半50萬元買兇，楊男也否認敎唆少年殺人，檢警查出2名少年犯案後，曾先到附近公寓頂樓換裝兇衣，再由杜女安排藏匿地點，雙方刪除手機通訊紀錄。

檢警根據楊男及少年的供詞，並調閱路口監視器畫面，確認杜男曾談及若丈夫死亡，將會有100萬元保險金，也發現杜女曾與余姓少年勘查地形，檢察官訊問杜女後，認定她涉嫌教唆殺人罪嫌重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，2名少年被裁定收容少觀所，高雄地檢署今天偵結，依殺人罪，將杜女、楊男起訴。

杜姓婦人懷疑丈夫外遇還家暴她，買兇殺夫還以死者保險金50萬當酬勞，找來2名少年共謀殺夫被起訴。（資料照）

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