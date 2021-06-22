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    首頁　>　社會

    網路買手機卻只收到空盒… 女賣家詐財判刑10個月

    基隆地院近日審結，認定謝女觸犯詐欺取財等5罪，分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定謝女觸犯詐欺取財等5罪，分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。（記者吳昇儒攝）

    2021/06/22 13:05

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕30多歲謝姓女子2019年間透過臉書，假意要販售iPhone舊款手機，吸引5名被害人匯款購買，卻遲遲未收到手機，僅有一名被害人收到謝女寄出的手機空盒，5名被害人便向謝女提告。基隆地院近日審結，認定謝女觸犯詐欺取財等5罪，分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。

    檢警調查，謝姓女子利用自己及友人臉書帳號，PO文販售iPhone 6s及iPhone 6 Plus手機，吸引陳、伍、胡、張、呂姓網友們聯繫，表達想要購買意願，其中陳姓被害人匯款後，收到謝女寄出的包裹，但卻只收到手機空盒；其他被害人則收到謝女傳的寄出商品收據後，匯出款項，最終均未收到商品，才知上當受騙。

    謝女到案時辯稱，自己確實有這兩支手機，也有將手機寄出，有時是買家收到不喜歡不要，有時是拖到寄貨時間，買家不願意等，才會引發誤會，但自己都有退款，並沒有詐欺的意圖。

    法官認為，謝女利用網路作為傳播工具，散佈要出售手機訊息，藉此詐財，已經觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，且犯意各異，應分論併罰。

    法官考量謝女每次詐得金額僅3、4千元，與詐騙集團分工詐財犯行相比較輕，應酌量減輕其刑，而被告犯後承認犯行，與部分被害人達成和解，態度尚佳，故分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。

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