網路買手機卻只收到空盒… 女賣家詐財判刑10個月

基隆地院近日審結，認定謝女觸犯詐欺取財等5罪，分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。（記者吳昇儒攝）

2021/06/22 13:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕30多歲謝姓女子2019年間透過臉書，假意要販售iPhone舊款手機，吸引5名被害人匯款購買，卻遲遲未收到手機，僅有一名被害人收到謝女寄出的手機空盒，5名被害人便向謝女提告。基隆地院近日審結，認定謝女觸犯詐欺取財等5罪，分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。

檢警調查，謝姓女子利用自己及友人臉書帳號，PO文販售iPhone 6s及iPhone 6 Plus手機，吸引陳、伍、胡、張、呂姓網友們聯繫，表達想要購買意願，其中陳姓被害人匯款後，收到謝女寄出的包裹，但卻只收到手機空盒；其他被害人則收到謝女傳的寄出商品收據後，匯出款項，最終均未收到商品，才知上當受騙。

請繼續往下閱讀...

謝女到案時辯稱，自己確實有這兩支手機，也有將手機寄出，有時是買家收到不喜歡不要，有時是拖到寄貨時間，買家不願意等，才會引發誤會，但自己都有退款，並沒有詐欺的意圖。

法官認為，謝女利用網路作為傳播工具，散佈要出售手機訊息，藉此詐財，已經觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，且犯意各異，應分論併罰。

法官考量謝女每次詐得金額僅3、4千元，與詐騙集團分工詐財犯行相比較輕，應酌量減輕其刑，而被告犯後承認犯行，與部分被害人達成和解，態度尚佳，故分別判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法