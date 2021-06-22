一家4口3人確診！看著疫情拆散一家人 消防員不忍

消防人員後送疑似或武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者前，必須「全副武裝」避免有染疫風險。（記者魏瑾筠翻攝）

2021/06/22 11:39

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府消防局第一線消防人員肩負後送疑似或武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者就醫重責，「全副武裝」一趟下來勤務3、4小時跑不掉，不能喝水也不能如廁相當辛苦，有消防人員送到一家4口有3人確診案例，無確診的父親只能目送母子3人離開，眼睜睜看著疫情拆散一家人，相當不捨。

桃園市消防局第3大隊蘆竹分隊員邱奕寅分享，日前接獲南區有一家4口，其中母親、2名小孩確診，抵達現場後，只見雙親不知所措、眼神無助，小朋友上救護車後本來還有說有笑，但在踏進負壓隔離病房前，意識事態嚴重，煎熬心情感同身受。

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「他們一定很痛苦，心情很恐慌。」邱奕寅說道，在與確診者接觸過程中，能同理心感受到他們不論是身體或心理都相當不舒服；他曾接到一名不斷咳嗽的確診者，儘管知道空氣中瀰漫著病毒，但他沒有害怕，一心也只想著將他送醫治療、恢復健康。

「必須展現專業跟自信，要當能幫助到別人的救護人員。」蘆竹分隊員張智淇也分享，有名伯伯在集中檢疫所出現喘、呼吸困難等症狀後來篩檢確診，因伯伯全身無力得靠人攙扶，將他從檢疫所送往醫院路上避免不了接觸，他提及，當下面對未知的病毒不會有害怕或疑慮，希望能讓對方安心，相信自己能將他安全送到醫院，得到最大照顧。

回首疫情發生1年多來，邱奕寅、張智淇異口同聲說道，去年疫情爆發之初，面對未知的病毒大家難免擔心、緊張，但經過多次反覆訓練，實際上陣前已整理好心態面對每位患者，在每次後送中，全副武裝的防護考驗著身體負荷力，更考驗著意志力，也一次次挺過來，如今國內疫情嚴峻，家在外縣市的2人，也1個月多月沒回家，只能透過視訊和家人報平安，希望疫情能早點平息，恢復過往生活。

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消防人員後送疑似或武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者前，必須「全副武裝」避免有染疫風險。（記者魏瑾筠翻攝）

消防人員後送疑似或武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者前，必須「全副武裝」，避免有染疫風險。（記者魏瑾筠翻攝）

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