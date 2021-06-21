金門古寧頭戰場岸際 驚見8枚未爆彈殘體

金門岸巡隊執行岸際巡查，發現一批鏽蝕的未爆彈。（金門岸巡隊提供）

2021/06/21 20:09

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊第二機動巡邏站今天在金寧鄉古寧頭北山岸際發現9枚疑似未爆彈，經通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組到場鑑識，判定是8枚未爆彈殘體及1個一般鐵製品，已由該小組全數帶回處置。

金門岸巡隊下午1點多行灘際巡查時，在1949年古寧頭戰役的古戰場一帶，驚見6枚疑似未爆彈，接著再對周邊岸際擴大搜索，又發現3枚疑似未爆彈，除立刻派員拉起封鎖線管制人員進出，並通報金防部未爆彈處理小組到場，初步判定這9枚疑似未爆彈殘體是「50磅空用炸彈」1枚、「23磅空用炸彈」2枚、「75公釐砲彈」4枚、「M3式地雷」1枚，合計8枚未爆彈殘體及1具一般鐵製品，彈體嚴重鏽蝕，有的彈身布滿貝類，有的根本鏽不成型，均全數攜回未爆彈小組隊部處置。

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金門岸巡隊去年11月30日才在小金門海邊發現18枚的地雷殘體，此次又在大金門本島的古寧頭北山岸際發現8枚未爆彈，其中北山岸際更是當地蚵民往來之地，海巡署提醒，鄉親行經海邊應特別注意，如發現任何不法情事或於岸際又緊急危難事件，可撥打海巡「118」24小時服務專線尋求協助。

金門岸巡隊執行岸際巡查，發現鏽蝕的未爆彈，若非仔細比對，肉眼不容易在與礁石相近的顏色中分辨出來。（金門岸巡隊提供）

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