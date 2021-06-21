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    造謠西藥房可打疫苗、榮民優先接種 4網友被法辦

    武漢肺炎疫情謠言持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等平台上出現「西藥房即可施打COVID-19疫苗」、「眷村榮民較醫護優先施打疫苗」、「新北地區很多商家出現確診」等謠言，已陸續約談4名造謠網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。（圖：調查局提供）

    武漢肺炎疫情謠言持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等平台上出現「西藥房即可施打COVID-19疫苗」、「眷村榮民較醫護優先施打疫苗」、「新北地區很多商家出現確診」等謠言，已陸續約談4名造謠網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。（圖：調查局提供）

    2021/06/21 18:58

    〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情謠言持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等平台上出現「西藥房即可施打COVID-19疫苗」、「眷村榮民較醫護優先施打疫苗」、「新北地區很多商家出現確診」等謠言，自本月18日至今天為止，已陸續約談4名造謠網友到案，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。

    LINE平台近來謠傳「這幾天我會去淡水打...有錢怕買不到？我朋友司機他老婆在西藥房就已經有了啦...還要我講太明」等謠言，調查局彰化縣調查站及新北市調查處共同偵辦，查出北部周姓男子涉嫌散布，今（21日）約談周男到案，他供稱訊息來源是LINE友人，因誤解訊息且未查證即轉傳，訊後被移送新北地檢署偵辦。

    臉書上最近則謠傳「來自眷村的第一手報導！也不能全怪這些人愛特權，猴市府沒造冊，醫護、警消、防疫人員打疫苗打到2266，進度落後被取笑，所以只好去找封閉同屬性、不會漏口風的一群人來消化疫苗做業績！」、「記住千萬別揭發你家眷村比醫護更優先打疫苗的事！不可以亂說，聽到了嗎？尤其不可以提＂特權＂，不然臉書會禁鹽！今早07:30，眷村大門口有榮民榮眷約兩百名登上五部遊覽車。警衛說是去打預防針的，特別強調這是最後一批，以後就算你跟侯市長關係很好，也打不到了。如果再不依中央規定，不優先施打醫護人員，疫苗可能會被沒收。」等謠言。

    新北市調查處向地方衛生局查證，轄內施打對象為1至3類，未提供眷村榮民榮眷優先施打，也沒有包車大批施打等情況，經溯源追查發現是北部王姓、廖姓等2名男子散布造謠，今已約談王、廖2男到案；王男辯稱訊息是他道聽塗說而來、廖男則供稱是誤信王男所發訊息，未查證即發布於臉書，2人訊後均移送新北地檢署法辦。

    LINE群組還謠傳「五華街不要去喔，達同學羅住五華街開藥房說：很多商家都確診，台灣大哥大，東旺商店（富福街52號），阿卿海產店（老闆娘確診去世了），膚麗康診所（仁愛街445巷），五金行（唯安藥局中間巷子）…」等謠言，新北市調查處查出是北部呂姓女子涉嫌散布，本月18日約談呂女到案，她供稱訊息是好友轉傳給她，未查證即轉傳至其他LINE群組，訊後已移送新北地檢署偵辦。

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    武漢肺炎疫情謠言持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等平台上出現「西藥房即可施打COVID-19疫苗」、「眷村榮民較醫護優先施打疫苗」、「新北地區很多商家出現確診」等謠言，已陸續約談4名造謠網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。（圖：調查局提供）

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