驚！南投埔里一對年輕男女陳屍車內 2人關係、死因待查
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮南村里路旁1輛休旅車，今天下午被人發現有一對男女倒臥在前座，警方、消防人員獲報到場，發現2人已明顯死亡，經調查死者同為年僅20歲、分住台中與彰化的林姓男子與黃姓女子，車內有燃燒物品痕跡，男女雙方關係及死因，正由警方進一步釐清。
據了解，這輛豐田銀色休旅車於今天清晨5時許就停在南村路旁的一家餐廳聯絡道入口，車身佔去近半個路面，停車方式曾令業者覺得怪怪的，但最近因為疫情影響，餐廳未對外營業，同時因上午雨勢不斷，就未趨近查看。
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直到下午1時許有民眾經過休旅車旁，發現有白煙從門縫散出，以為是火燒車，趕緊通知業者報案，消防隊、警方趕到打開未鎖的車門，發現駕駛座與副駕駛座倒臥1男1女，已經明顯死亡，警方根據車號及2名死者的相關證件，分別是20歲台中市林姓男子，以及20歲彰化縣黃姓女子，已通知家屬到場協助調查。
餐廳業者表示，今天凌晨近4時外出晨運時路口沒停車，清晨5時許返回時，就發現這部休旅車停在路口，並佔了大半路面，若是餐廳正常營業，勢必影響大型車輛進出，一定會請車主儘快移車，但偏偏近來因疫情影響，餐廳暫時停業，就未加以注意，直到下午1時許有人經過發現車子冒煙，大喊「車子快燒起來了」，趕緊打119報案，才知道出人命了。