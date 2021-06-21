愛美女花23萬抽脂 做完發現「威塑」變「微笑」怒提告

楊姓女子聽從某美妍館黃姓負責人建議，被仲介到某醫美診所進行號稱有「脂肪選擇性」的「威塑」抽脂體雕，她花了23萬元做抽脂手術後，上網查醫師評價卻發現，該醫師沒有做「威塑」，只有較便宜的「微笑」抽脂，氣得告負責仲介的黃女詐欺。（抽脂手術示意圖，與新聞無關，記者蔡淑媛攝）

2021/06/21 11:41

〔記者錢利忠／台北報導〕愛美的楊姓女子想減肥，她聽從某美妍館黃姓負責人建議，被仲介到某醫美診所進行號稱有「脂肪選擇性」的「威塑」抽脂體雕，她花了23萬元做抽脂手術後上網查醫師評價，卻發現該醫師沒有做「威塑」，只有較便宜的「微笑」抽脂，氣得告黃女詐欺；台北地檢署認為，黃女為賺佣金而欺騙楊女，依詐欺罪將黃女起訴。

檢方調查，2019年2月12日，楊女經黃女仲介前往北市東區某醫美診所，進行腹部及大腿等部位的抽脂手術，她術後上網查醫師評價，赫然發現該醫師並沒有施做「威塑」，只有做較為便宜的「微笑」，楊女不滿黃女騙她，怒控黃女詐欺。

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負責抽脂的醫師到庭證稱，2種抽脂手術使用不同的機器，價差約5至6萬元，引薦客人的黃女可從中抽成60%，當時他向其他醫美診所租借場地替楊女進行抽脂手術，而該診所只有「微笑」的抽脂機器，沒有「威塑」。

檢方勘查楊女與黃女之間的對話紀錄發現，黃女為了賺取較多的酬勞，涉嫌騙楊女施做「威塑」，但實際上卻讓楊女進行較為便宜的「微笑」手術，認定黃女的行為已涉嫌詐欺。

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