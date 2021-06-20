變態父腳趾撫弄11歲女兒下體 母怒提告判決結果出爐！

阿元竟對親生女兒伸出狼爪。（情境照）

2021/06/20 00:14

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名男子阿元有變態傾向，2018到2019年間，見11歲的女兒正在發育，竟用腳趾頭撫弄她的下體，要不然就是用手摸她的胸部，女兒受不了，跟媽媽抱怨，媽媽才知道老公做出亂倫行為，氣得直衝警察局報案。新北地院認為阿元每次的犯行都只有一秒，屬於性騷擾，而非猥褻，依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法，判他拘役120日，得易科罰金12萬元，免入獄。

阿元與女兒、妻子同住，11歲的女兒即將進入青少年期，身體逐漸發育，未料阿元竟起了壞念頭，不顧她是親生女兒，2018年間，用手掌隔著衣服撫摸其胸部。女兒受驚，不敢反抗，以為爸爸只是不小心碰到。

請繼續往下閱讀...

阿元見女兒沒有反應，食髓知味，故技重施，接連4次摸她的胸部，到了2019年，看到女兒坐在椅子上，他更直接用腳趾頭隔著褲子撫弄她的下體。

女兒連兩次被爸爸用腳趾頭碰觸下體，心情沮喪，跟媽媽抱怨，媽媽這才知道枕邊人竟是亂倫狼，立刻質問阿元，阿元承認犯行，深表懊悔，但她堅持提告。

新北地院表示，阿元共6次碰觸女兒私密處，每次碰觸的時間都只有一秒，應屬性騷擾。

新北地院認為，阿元為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，性騷擾女兒，造成她心理上陰影與影響，所為實屬可議。惟考量阿元素行尚屬良好，決定判他每個犯行各拘役25日，應執行120日，得易科罰金12萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法