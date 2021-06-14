和女兒睡地板通鋪伸狼爪猥褻 狼父遭判刑6年

狼父和女兒睡地板通鋪伸狼爪猥褻，母陪同報警狼父遭判刑6年。（資料照）

2021/06/14 14:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕15歲少女小玉（化名）的母親北上桃園工作，她和父親、弟、妹同住，一家4口擠睡在地板通鋪，不料，親生父酒後變狼父，連續2次酒後對她伸狼爪，就在4人同睡的通鋪上，對女兒小玉上下其手，小玉偷偷北上桃園為母親慶生，忍不住哭訴遭狼父猥褻，母女向警方報案，高雄地院審結，依故意對少年乘機猥褻、強制性交未遂罪，判處6年徒刑、可上訴。

狼父否認曾性侵女兒，辯稱和女兒感情很好，才會有身體碰觸行為，小玉控訴狼父每天都會喝威士忌，國小六年級時父親就開始摸她，去年1月1日她跟朋友跨年，回家看到父親和朋友在客廳喝酒，小玉直接上樓睡覺，約凌晨3 、4 點被觸碰到驚醒，發現父親正在摸她下體，雖然反抗不久全身被壓住，狼父掀衣摸胸，還脫下她的內褲。

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她指控狼父脫掉自己的內褲，一手將她的雙手舉高過頭壓住企圖性侵，小玉死命反抗，最後沒有成功，父親放棄後，雙手環抱著女兒並道歉，輕聲求小玉原諒；2個月後，狼父酒後又故態復萌，趁小玉熟睡通鋪之際，躺到兒、女的中周，以手伸入她的衣褲內，猥褻胸部和下體，她驚醒裝熟睡隱忍，不希望弟、妹醒來發現狼父惡行。

狼父性侵過程卻被弟弟看見，弟告訴法官父親壓在姐姐身上，還用手摸姊姊的屁股，當時不敢問父做甚麼，只能繼續睡覺，早上起床時問姊姊「爸爸昨天在幹嘛」？姊卻和平常不太一樣，怪怪且吞吞吐吐的，只說被爸爸侵害了。

小玉趁母親生日時，偷偷北上為母慶生，把遭生父猥褻一事向母哭訴，母女2人報警，狼父否認，未成年小兒勇敢站出，指證姊姊遭生父伸狼爪，成為最關鍵的證人，狼父被判2案成立，合併執行刑6年。

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