為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    和女兒睡地板通鋪伸狼爪猥褻 狼父遭判刑6年

    狼父和女兒睡地板通鋪伸狼爪猥褻，母陪同報警狼父遭判刑6年。（資料照）

    狼父和女兒睡地板通鋪伸狼爪猥褻，母陪同報警狼父遭判刑6年。（資料照）

    2021/06/14 14:17

    〔記者黃良傑／高雄報導〕15歲少女小玉（化名）的母親北上桃園工作，她和父親、弟、妹同住，一家4口擠睡在地板通鋪，不料，親生父酒後變狼父，連續2次酒後對她伸狼爪，就在4人同睡的通鋪上，對女兒小玉上下其手，小玉偷偷北上桃園為母親慶生，忍不住哭訴遭狼父猥褻，母女向警方報案，高雄地院審結，依故意對少年乘機猥褻、強制性交未遂罪，判處6年徒刑、可上訴。

    狼父否認曾性侵女兒，辯稱和女兒感情很好，才會有身體碰觸行為，小玉控訴狼父每天都會喝威士忌，國小六年級時父親就開始摸她，去年1月1日她跟朋友跨年，回家看到父親和朋友在客廳喝酒，小玉直接上樓睡覺，約凌晨3 、4 點被觸碰到驚醒，發現父親正在摸她下體，雖然反抗不久全身被壓住，狼父掀衣摸胸，還脫下她的內褲。

    她指控狼父脫掉自己的內褲，一手將她的雙手舉高過頭壓住企圖性侵，小玉死命反抗，最後沒有成功，父親放棄後，雙手環抱著女兒並道歉，輕聲求小玉原諒；2個月後，狼父酒後又故態復萌，趁小玉熟睡通鋪之際，躺到兒、女的中周，以手伸入她的衣褲內，猥褻胸部和下體，她驚醒裝熟睡隱忍，不希望弟、妹醒來發現狼父惡行。

    狼父性侵過程卻被弟弟看見，弟告訴法官父親壓在姐姐身上，還用手摸姊姊的屁股，當時不敢問父做甚麼，只能繼續睡覺，早上起床時問姊姊「爸爸昨天在幹嘛」？姊卻和平常不太一樣，怪怪且吞吞吐吐的，只說被爸爸侵害了。

    小玉趁母親生日時，偷偷北上為母慶生，把遭生父猥褻一事向母哭訴，母女2人報警，狼父否認，未成年小兒勇敢站出，指證姊姊遭生父伸狼爪，成為最關鍵的證人，狼父被判2案成立，合併執行刑6年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    父親性侵女兒恫稱不能講 驗DNA揪出狼行
    2021/04/01 16:20

    父親性侵女兒恫稱不能講 驗DNA揪出狼行
    忍獸父性侵6年590次 國二女泛淚：韓團讓我堅持下來
    2021/02/19 05:55

    忍獸父性侵6年590次 國二女泛淚：韓團讓我堅持下來

    雅敦建設深耕單元二 打造質感豪墅品牌 市政序
    人神共憤！性侵犯出獄又性侵女兒 狼父被法院重判10年半
    2021/01/30 23:32

    人神共憤！性侵犯出獄又性侵女兒 狼父被法院重判10年半
    小六到國一遭當性工具 少女鼓起勇氣揭發狼父惡行
    2021/01/28 16:15

    小六到國一遭當性工具 少女鼓起勇氣揭發狼父惡行
    社會今日熱門
    以疫謀詐超惡劣 「假兒子」稱病害婦擔心還失金21萬
    2021/06/13 14:35

    以疫謀詐超惡劣 「假兒子」稱病害婦擔心還失金21萬

    端午連假呼朋引伴聚飲 7男女最多被罰210萬元
    2021/06/13 15:05

    端午連假呼朋引伴聚飲 7男女最多被罰210萬元

    北市市場單雙號分流 警端午連假嚴格執行
    2021/06/13 15:13

    北市市場單雙號分流 警端午連假嚴格執行

    家屬無視禁令硬闖探病刁難 護理師自殘送醫
    2021/06/13 15:28

    家屬無視禁令硬闖探病刁難 護理師自殘送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播