76歲老翁100萬差點飛了 警提醒詐騙伎倆 「一提二嚇三監管」

中興警分局幫老翁阻詐保住100萬元還逮到車手，馬上拍攝防詐影片，年輕警員扮演假檢察官，要不斷說「偵查不公開」。（中興警方提供）

2021/06/19 08:02

［記者陳鳳麗／南投報導］日前才阻止76歲老翁被詐騙失財100萬元，南投縣中興警分局趕拍8分鐘的防詐微電影，年輕警員黃士哲扮假檢察官，自稱詐欺特考榜首，用趣味對白加深觀眾印象，了解詐騙慣用伎倆「一提二嚇三監管」，再由年輕女警提醒如何突破該伎倆防詐，希望中高齡民眾不要文詐騙光辛苦存的積蓄。

中興警分局是在上週逮到詐騙集團車手，阻止老翁文騙走100萬元後，決定趕拍防詐微電影，劇本、演員、拍攝和剪輯都員警自己來，府西派出所年輕警員黃士哲扮假檢察官，自稱通過詐騙戰術三等特考，還是詐欺特考榜首，偵查隊副隊長林嘉添則扮假檢察官助理，兩人用趣味的對白，吸引觀眾繼續看下去。

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中興警分局表示，該影片主要是把詐騙慣用「一提二嚇三監管」招數演出來，即等著民眾提起話筒，接著以檢警身分恐嚇，最後表示要監管帳戶，約出去金融機構提領存帳戶內存款。過程中不斷強調「偵查不公開」，讓民眾不敢多問，看似老掉牙的伎倆，卻仍有很多人被騙。

由於中興分局轄區有很多退休公務員，且不少人獨居，警方為了吸引更多人觀看，舉辦「按讚分享並標注」抽獎活動，有全聯禮券，及中興分局與名間鄉「柑宅仔福德宮」聯名製作的「平安香囊」作為抽獎品。

防詐影片點出詐騙慣用手法「一提二嚇三監管」。（中興警方提供）

年輕女警影片中負責提供破解詐騙的方法。（中興警方提供）

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