為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    歡迎「佳鈴」回來彰化6人搓麻將被逮 恐挨罰36萬元

    彰化確診案好不容易歸零，6名長者卻相約群聚打麻將，警方當場查獲。（記者陳冠備翻攝）

    彰化確診案好不容易歸零，6名長者卻相約群聚打麻將，警方當場查獲。（記者陳冠備翻攝）

    2021/06/17 17:22

    ［記者陳冠備／彰化報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）本土疫情逐漸降溫，彰化確診個案歷經34天後，昨（16）日首度出現零確診，民眾大呼「佳鈴」回來了，彰化員林吳姓屋主邀請5位友人打麻將慶祝，眾人歡笑聲驚擾鄰居，嚇得報警，吳男見到警方上門坦承群聚，但是沒有賭博。警方訊後仍依違反《傳染病防治法》對在場6人開出舉發書，恐得面臨36萬元罰鍰。

    彰化曾因爆發麻將牌咖群聚確診，相關感染鏈達34人，因此民眾聽到「麻將聲」特別敏感，馬上機警報警，不過仍有民眾不以為意，依然大膽邀約來摸一圈才過癮，甚至還不戴口罩，讓人捏一把冷汗。

    員林警分局莒光派出所所長蔡文淦表示，昨（16）日晚間9點接獲民眾檢舉，員林市光明街某民宅內疑似有「群聚賭博案件」，因正值防疫期間不敢大意，警方立即趕往訪查，發現屋內擺設麻將桌1桌及麻將1副，6名（4男2女）年紀約60至70歲長者，正聚集打麻將，其中還有人不戴口罩，顯已違反防疫期間不得群聚規定。

    蔡文淦說，詢問吳姓屋主為何防疫期間還違反群聚打麻將，吳男供稱，大家平時就是牌咖，覺得最近防疫悶太久，覺得疫情有緩和，所以相約出來透透氣，但是沒有賭博，只是摸一圈過癮，想不到就被查獲。

    有民眾表示，該民宅附近離日前「麻將咖」確診足跡處不遠，擔憂又是同批人蠢蠢欲動？警方表示，經比對現場民眾，雙方並無相關，但鑒於麻將咖群聚造成多人確診，警方蒐證後隨即依《傳染病防治法》對在場6人開出舉發書，全案後續將移請衛生局進行裁罰。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    民眾無視疫情群聚打麻將，還有人不戴口罩。（記者陳冠備翻攝）

    民眾無視疫情群聚打麻將，還有人不戴口罩。（記者陳冠備翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖查獲群聚打麻將 送衛生局裁罰
    2021/06/14 19:47

    澎湖查獲群聚打麻將 送衛生局裁罰
    彰化「牌咖傳染鏈」已27人染疫 再逮2戶群聚打麻將開罰單
    2021/06/14 12:31

    彰化「牌咖傳染鏈」已27人染疫 再逮2戶群聚打麻將開罰單

    國際級建設到位　A19文教特區成新生家庭首選
    送肉粽到麻將間遇警臨檢 6萬元飛了！
    2021/06/12 10:16

    送肉粽到麻將間遇警臨檢 6萬元飛了！
    群聚打麻將輸的請吃烤雞 6人被舉報恐噴36萬GG了
    2021/06/08 13:10

    群聚打麻將輸的請吃烤雞 6人被舉報恐噴36萬GG了

    掌握防疫新收益機會
    社會今日熱門
    投資禮券為餌吸金5億多 前女護理師一審判刑11年4月
    2021/06/16 21:25

    投資禮券為餌吸金5億多 前女護理師一審判刑11年4月

    桃園男因疫情失業沒飯吃 向警察鞠躬：拜託給我一餐！
    2021/06/16 22:47

    桃園男因疫情失業沒飯吃 向警察鞠躬：拜託給我一餐！

    嘉義傳槍響！現役軍人與前女友談判 當街開槍殺了她
    2021/06/16 20:45

    嘉義傳槍響！現役軍人與前女友談判 當街開槍殺了她 影片

    6/16 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/06/16 20:50

    6/16 雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播