歡迎「佳鈴」回來彰化6人搓麻將被逮 恐挨罰36萬元

彰化確診案好不容易歸零，6名長者卻相約群聚打麻將，警方當場查獲。（記者陳冠備翻攝）

2021/06/17 17:22

［記者陳冠備／彰化報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）本土疫情逐漸降溫，彰化確診個案歷經34天後，昨（16）日首度出現零確診，民眾大呼「佳鈴」回來了，彰化員林吳姓屋主邀請5位友人打麻將慶祝，眾人歡笑聲驚擾鄰居，嚇得報警，吳男見到警方上門坦承群聚，但是沒有賭博。警方訊後仍依違反《傳染病防治法》對在場6人開出舉發書，恐得面臨36萬元罰鍰。

彰化曾因爆發麻將牌咖群聚確診，相關感染鏈達34人，因此民眾聽到「麻將聲」特別敏感，馬上機警報警，不過仍有民眾不以為意，依然大膽邀約來摸一圈才過癮，甚至還不戴口罩，讓人捏一把冷汗。

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員林警分局莒光派出所所長蔡文淦表示，昨（16）日晚間9點接獲民眾檢舉，員林市光明街某民宅內疑似有「群聚賭博案件」，因正值防疫期間不敢大意，警方立即趕往訪查，發現屋內擺設麻將桌1桌及麻將1副，6名（4男2女）年紀約60至70歲長者，正聚集打麻將，其中還有人不戴口罩，顯已違反防疫期間不得群聚規定。

蔡文淦說，詢問吳姓屋主為何防疫期間還違反群聚打麻將，吳男供稱，大家平時就是牌咖，覺得最近防疫悶太久，覺得疫情有緩和，所以相約出來透透氣，但是沒有賭博，只是摸一圈過癮，想不到就被查獲。

有民眾表示，該民宅附近離日前「麻將咖」確診足跡處不遠，擔憂又是同批人蠢蠢欲動？警方表示，經比對現場民眾，雙方並無相關，但鑒於麻將咖群聚造成多人確診，警方蒐證後隨即依《傳染病防治法》對在場6人開出舉發書，全案後續將移請衛生局進行裁罰。

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民眾無視疫情群聚打麻將，還有人不戴口罩。（記者陳冠備翻攝）

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