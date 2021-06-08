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    首頁　>　社會

    群聚打麻將輸的請吃烤雞 6人被舉報恐噴36萬GG了

    6人無視疫情群聚打麻將，被高市警揪出，將挨罰36萬元。（警方提供）

    6人無視疫情群聚打麻將，被高市警揪出，將挨罰36萬元。（警方提供）

    2021/06/08 13:10

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一棟大樓內今晨傳出麻將聲，新興警方獲報臨檢活逮6人群聚，其中5人未戴口罩，群聚屋內打麻將，現場查扣麻將及塑膠籌碼，賭客供稱因在家太無聊，才會朋友相約打牌消遣，約定輸的人要請吃烤雞，警方蒐證後向衛生局舉報裁罰，估計違規群聚全數裁罰後，每人開罰至少6萬元，總計這場麻將聚會將面臨付出36萬元代價。

    據了解，警方昨晚獲報該大樓一間屋內深夜燈火通明，裡面還傳出疑似麻將聲，員警前往查看懷疑不單純，員警埋伏大樓外，直到今晨0時30分，趁蔡姓女子（25歲）開門外出時，將她攔下表示臨檢，警方進入屋內果然有人群聚打牌，查獲27歲李姓店長稱因朋友揪約打牌，他找來離職員工，昨晚7點多，牌友陸續進入店內，大家先聊天至深夜11時，才開始開桌打牌。

    警方進入屋內查訪時，牌桌上有鄭姓男子（22歲）等3男1女打牌，李姓店長躺在沙發上休息，現場共有4男2女，6人身上並無現金，警方查扣塑膠籌碼近1萬2千元，李姓店長表示，麻將咖都是他的朋友和離職員工，並非賭客，他也否認開賭場營利，實在是因大家待在家悶太久，才相揪打牌，並且先說好最輸的請大家吃烤雞，6人被依傳染病防治法、社會秩序維護法送辦。

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    6人無視疫情群聚打麻將，被高市警揪出，將挨罰36萬元。（警方提供）

    6人無視疫情群聚打麻將，被高市警揪出，將挨罰36萬元。（警方提供）

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