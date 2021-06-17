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    嚇死人！ 休旅車駕駛以為壓到石頭 警查看驚見遭輾死婦人

    案發地並非路口，又位於分隔島旁，許男誤認壓到石頭。（記者張瑞楨翻攝）

    案發地並非路口，又位於分隔島旁，許男誤認壓到石頭。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/06/17 10:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓男子昨天夜間10時許，駕駛銀色的Lexus休旅車，行經中市西區台灣大道二段時，感覺汽車一陣震動，他以為壓到石頭等物品，警方獲報查看時，駭然發現竟是一名被輾壓得面目全非，已經死亡的女性，警方調閱監視器，發現死者躺在路上，許男未注意前方狀況而駛過，但該女性死者身份不明，年紀約50多歲，看似街友，目前比對身分中，循線找到許男時，他宣稱自己以為壓到石頭，沒有查看而逕自離去，全案依肇事逃逸等罪嫌法辦。

    中市警局一分局交通分隊，調閱監視器發現，這名看似街友的女子，在案發前，從台灣大道二段412號側邊的麥當勞，徒步走行人穿越道，橫越台灣大道二段到對向，她走到中央分隔島時，卻突然往右轉，往407號的方向行走，突然倒在分隔島旁（快車道），大約5秒鐘之後，65歲許男駕駛休旅車，沿台灣大道二段快車道直行，不慎壓到她。

    警方到場時，這名女性已無生命跡象，沒有送醫急救，循線找到許男，他頗吃驚說，他根本就沒看到死者，還以為休旅車壓到石頭，沒想到竟是一名女子躺在路上，他承認沒有查看就離去。

    警方從監視器中研判，死者倒地原因，看起來不太像是故意躺在路上，可能身體不適、醉酒等因素而路倒，許男則未注意車前狀況，且涉嫌過失致死與肇事逃逸罪嫌，全案依交通事故處理程序，轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。

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