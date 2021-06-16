台中兩車路口碰撞 「小鴨」四輪朝天共5人受傷

豐田YARIS被撞到四輪朝天。（民眾提供）

2021/06/16 11:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一處路口，今天凌晨發生兩輛自小客碰撞的交通事故，因撞擊力道猛烈，造成其中一輛網稱「小鴨」的豐田YARIS自小客，當場被撞到翻覆四輪朝天，連同駕駛在內4人受傷，另輛自小客駕駛也掛彩，而這起事故共造成5人受傷，所幸經送醫均無大礙，車禍原因正由警方調查釐清中。

這起事故發生在今天凌晨零時28分許，22歲趙女當時駕駛白色豐田自小客，車內另搭載3名友人沿黎明路內側車道往中科路方向直行時，另輛由26歲黃男駕駛的Nissan小休旅車，則是沿凱旋路中線車道往環中路方向行駛，雙方就在西屯區凱旋路與黎明路三段路口發生碰撞。

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因撞擊力道猛烈，「小鴨」被攔腰撞上後導致四輪朝天翻車，車內4人雖自行爬出脫困仍心有餘悸，警方獲報趕往處理，只見「小鴨」右側板金凹陷，車頂毀損，小休旅車則是車頭嚴重受損，黃男也因此掛彩，消防局同時間趕往將現場共5人送醫，所幸均無大礙。

警方對兩造駕駛酒測均無飲酒反應，一度傳出因趙女開車講手機分神才釀禍，但警方未證實此說法，初步研判因豐田自小客行經路口時違反號誌闖紅燈，小休旅車則是未注意車前狀況，已依規定製作現場資料送交通大隊進一步釐清事故原因及責任歸屬。

發生事故路口。（民眾提供）

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