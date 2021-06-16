台南連兩起工廠大火 消局：不排除究責公共危險

南市仁德區工廠火災大火與濃煙竄天空拍圖。（圖：南市消防局提供）

2021/06/16 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市柳營區與仁德區近日都發生工廠火災，造成嚴重空氣汙染及公安問題。南市消防局對此呼籲，各類場所管理權人，應落實防火管理及工地施工用火用電安全，以達預防火災的目的，對於違反者不排除以刑法公共危險罪嫌函送檢察官法辦。

據南市消防局了解，近日發生的倉庫火警，廠區內外都堆放大量可燃物。其中柳營科技工業區1間資源開發公司承租的廠房，先前即因非法貯存廢塑膠混合物等廢棄物，在2020年10月間已依違反廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦中，未料6月11日晚間9點多傳出火警，6000平方公尺廠區付之一炬，上百名消防人員從晚間打火打到天亮。

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無獨有偶，14日下午4點許，仁德區1間儲放塑膠粒原料的倉庫起火燃燒，火勢猛烈、竄出大量濃煙，火勢在當天晚間8點許撲滅，約600平方公尺建物損毀，幸無人傷亡。上述火災案件，倉庫內外皆堆放大量可燃物，稍一不慎即造成無法挽救的傷害與損失，消防局已進行火災調查，若經調查有疑似人為縱火嫌疑者，會移請司法單位偵辦。

台南市長黃偉哲表示，將持續加強公共安全，維護市民居住品質。此類案件，除了消防局到場執行火災搶救，避免火勢延燒，也同步通報環保局到場監測空氣品質，如造成空氣汙染，甚至人命傷亡、民眾財產損失，都會依法函送法辦。

南市消防局長李明峯說，依消防法規定，各類場所管理權人未依規定設置或維護消防安全設備，於發生火災時致人於死者，將面臨1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1百萬元以上、5百萬元以下罰金，並移送司法單位偵辦。呼籲工廠或公共場所業主落實防火管理制度，除平日維護消防安全設備外，應加強用火、用電的監督管理，減少因用火、用電不慎引發的火災，並定期實施滅火、通報及避難逃生等防災應變的教育訓練，以維護公共安全。

台南柳營區工廠倉庫全面起火燃燒。（圖：南市消防局提供）

南市仁德區工廠火災濃煙竄天。（圖：南市消防局提供）

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