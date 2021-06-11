屏東市中心住商大樓頂樓大火 消防人員搶救中

屏東市中心住商大樓頂樓發生大火，消防人員動員搶救中。（取自屏東小鎮資訊）

2021/06/11 20:53

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市永福路一家診所頂樓今天晚間接近8時左右突發生火警，火勢似乎從4、5樓竄出，並波及隔壁數棟的住商大樓，消防局據報後，出動消防雲梯車及數十名警義消到場灌救，由於火勢猛烈，直到8點40左右才逐漸獲得控制，消防人員持續滅火中，目前尚未傳出有人員傷亡情事。

根據現場民眾表示，該診所樓頂疑似在進行施工，有可能是施工不慎引起火警，詳細起火原因還有待火勢撲滅後，才能進行調查。

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