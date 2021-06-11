為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東市中心住商大樓頂樓大火 消防人員搶救中

    屏東市中心住商大樓頂樓發生大火，消防人員動員搶救中。（取自屏東小鎮資訊）

    屏東市中心住商大樓頂樓發生大火，消防人員動員搶救中。（取自屏東小鎮資訊）

    2021/06/11 20:53

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東市永福路一家診所頂樓今天晚間接近8時左右突發生火警，火勢似乎從4、5樓竄出，並波及隔壁數棟的住商大樓，消防局據報後，出動消防雲梯車及數十名警義消到場灌救，由於火勢猛烈，直到8點40左右才逐漸獲得控制，消防人員持續滅火中，目前尚未傳出有人員傷亡情事。

    根據現場民眾表示，該診所樓頂疑似在進行施工，有可能是施工不慎引起火警，詳細起火原因還有待火勢撲滅後，才能進行調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中火力發電廠輸煤轉運塔起火 濃煙烈焰沖天
    2021/06/10 08:56

    台中火力發電廠輸煤轉運塔起火 濃煙烈焰沖天
    驚！嘉縣東石永豐煙火傳爆炸聲 1移工大面積燒燙傷命危
    2021/06/06 18:27

    驚！嘉縣東石永豐煙火傳爆炸聲 1移工大面積燒燙傷命危

    全台稀有1字頭 智慧氣流活氧宅
    大雨助陣也澆不息 台南木材工廠大火燒整晚
    2021/06/06 09:33

    大雨助陣也澆不息 台南木材工廠大火燒整晚
    永和未營業店家凌晨失火 疑電器短路延燒沙發
    2021/06/05 19:02

    永和未營業店家凌晨失火 疑電器短路延燒沙發
    社會今日熱門
    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
    2021/06/10 23:03

    北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明

    衛福部食藥署中部管理中心科長 騎機車左轉車禍死亡
    2021/06/10 21:20

    衛福部食藥署中部管理中心科長 騎機車左轉車禍死亡

    6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/06/10 21:07

    6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要
    2021/06/10 22:11

    性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播