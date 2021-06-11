屏東市中心住商大樓頂樓大火 消防人員搶救中

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
屏東市中心住商大樓頂樓發生大火，消防人員動員搶救中。（取自屏東小鎮資訊）
〔記者李立法／屏東報導〕屏東市永福路一家診所頂樓今天晚間接近8時左右突發生火警，火勢似乎從4、5樓竄出，並波及隔壁數棟的住商大樓，消防局據報後，出動消防雲梯車及數十名警義消到場灌救，由於火勢猛烈，直到8點40左右才逐漸獲得控制，消防人員持續滅火中，目前尚未傳出有人員傷亡情事。
根據現場民眾表示，該診所樓頂疑似在進行施工，有可能是施工不慎引起火警，詳細起火原因還有待火勢撲滅後，才能進行調查。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
台中火力發電廠輸煤轉運塔起火 濃煙烈焰沖天
驚！嘉縣東石永豐煙火傳爆炸聲 1移工大面積燒燙傷命危
全台稀有1字頭 智慧氣流活氧宅
大雨助陣也澆不息 台南木材工廠大火燒整晚
永和未營業店家凌晨失火 疑電器短路延燒沙發
工人酒駕買便當 意外撞傷毒品通緝犯
又見衛生局不肯到場會同勘驗 萬華又一老翁猝死後確診
北市診所未依順序打疫苗 好心肝許金川赴市調處說明
衛福部食藥署中部管理中心科長 騎機車左轉車禍死亡
6/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
性侵同袍少尉女友遇抵抗 淫狼上尉嘲笑：下面那麼濕還說不要
熱門推播