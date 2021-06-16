男中尉排長性侵女同袍被判刑4年、不服遭撤職提告

林姓中尉排長性侵女同袍，遭判刑4年；另林男不滿犯下本案遭軍方撤職，提起行政訴訟請求撤銷處分。（情境圖）

2021/06/16 11:07

〔記者溫于德／台北報導〕林姓中尉排長性侵女同袍小美，過程中還嘲笑女方「妳下體都那麼濕了，妳還說不要」；新竹地院審結，本月8日依強制性交罪判林男4年徒刑；可上訴。林男另因犯下本案遭軍方以原處分撤職、停役，他不服，興訟抗罰，全案現由台北高等行政法院審理中。

判決指出，林男、小美情侶等3人都在軍中服役；一次林男想借用情侶承租的套房，但小美的男友因故無法陪同，僅由小美於前年8月21日帶林男回租屋處；林男入房後見小美心情不佳在陽台抽菸、啜泣，隨即假安慰、真性侵。

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林男到案後堅稱與小美是合意性交，雖小美一度表示「不要」並抗拒推人，但他認為只是女性的矜持，且若他硬上小美，小美大可以揮動雙手及踢腳方式抵抗，為何2人均無明顯外傷？

但小美指控林男硬是褪去她的下半身衣物，再掏出陰莖摩擦陰道外後插入，林男射精前還潮笑她「下體都那麼濕了，還說不要」；小美並說，當時正在南部受訓的男友得知後她受害後，透過電話質問，林男卻推稱「小美在鬧」、「小美說的都不是真的」。

竹院認為，小美對受害時間、地點、手段、方式等重要情節均能詳實供述，若非親身經歷，如何能在案發後1年8月由竹院審理時仍可具體證述，加上林男自稱與小美並無夙怨，小美自無必要誣指林男犯罪，審酌林男為滿足一己私慾性侵，事後猶否認犯行等情，本月8日依法判刑。

林男另經部隊行政調查，被依原處分決議撤職並停止任用5年，自2019年9月6日生效；林男不服，向國防部訴願遭駁後提起行政訴訟。

北高行考量竹院刑事實認定結果牽涉本件林男有無「實施性侵害」行為，為免裁判歧異及勞費重複調查，一度裁定本件在竹院訴訟終結前停止訴訟，現因竹院認定結果既出並已宣判，北高行將排定庭期後進行審理。

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