媽媽的他是惡狼！遭性侵長達11年 女大生冰存保險套成功復仇

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2021/06/13 21:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女大生小美（化名）還是小學五年級時，就開始遭母親的陳姓男友連續暴力猥褻、性侵，11年來陳男始終不放過她，多次趁小美母親回中國探親之際，在住處性侵她，後來小美被陳男性侵後，偷偷將保險套冰存起來保存證據，提起告訴，新竹檢方驗出裡面精液確實是陳男的DNA，將陳男起訴，新竹地院依強制性交等罪判刑4年6月。

判決書指出，2009年間陳男與當時才11歲、就讀小學五年級的小美母親，是男女朋友關係，同住在租屋處，竟趁小美對於性行為智識及決斷能力淺薄未臻成熟，竟為滿足一己性慾，在小美房間內假藉按摩名義，不顧小美拒絕，且已掙扎反抗、試圖要甩開遭強拉之手，仍強行撫摸胸部及下體，以此強暴方式強制猥褻得逞。

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小美就讀小六期間，在房內遭陳男強行撫摸胸部及下體，再強行以嘴吸吮胸部。2011年12月小美就讀國一時，在房內遭陳男強行將生殖器放入口中強制性交得逞。小美就讀國中二年級與高一期間，陳男利用小美母親去中國與外出機會，強行將她壓制在床上並將她衣服脫掉後，強制性交得逞。

小美就讀大學二年級期間即2019年2月間，母親前往中國，陳男在小美房間內，不顧她拒絕而表達不願意，仍強行壓制在床並將褲子脫掉後，性侵得逞並射精在保險套內，小美事後將保險套冰存當成證據。

5個月後小美因故與陳男發生口角，不願再隱忍，乃報警處理，並提出2019年2月性侵所使用過的保險套當證據，檢警因而循線查悉上情。

法官審酌陳男身為年薪百萬的物流業承包商，不思對同居女子的幼女善加對待，竟為滿足個人性慾，罔顧小美人格發展及心靈感受，竟強制性交及強制猥褻，造成其心理陰影，然因事後已與被害女大生達成和解，並給付賠償金完畢，最後依強制性交等罪判刑4年6月。

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