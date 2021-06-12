國一時遭母親男友猥褻 她隱忍10年後發文獲網友熱心幫助

小惠10年前熟睡時，遭到黃男猥褻。（情境照）

2021/06/12 23:54

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名女子小惠（化名）指控，2008年間熟睡時，遭母親黃姓男友揉胸撫陰猥褻，她跟母親哭訴，卻遭斥「亂講話」，她不得不把這個傷痕埋在心裡。10年後，她在臉書上自貶為「賤女人」，敘述當時遭到蹂躪的經過，被網友看到，通報家暴中心，檢方才介入。一審桃園地院依故意對少年犯乘機猥褻罪判黃男8月徒刑，日前獲高等法院更一審維持。

小惠表示，自己生長在單親家庭，2008年13歲，就讀國一，某日晚間，母親喝醉，帶著黃男返家，三人睡在同一張床上，熟睡間，她突然感到一隻手深入上衣與內褲內，撫摸其胸部與下體，她睜眼一看，竟是黃男所為，年少不經事的她不知如何是好，只好假睡，不敢反抗或出聲。

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隔天，她到學校找輔導老師傾訴，老師隨即家訪，問小惠母親是不是有男友，並把小惠指控的事情告訴她，但小惠母親相信男友不會做這種事情，甚至痛斥小惠「亂講話」。

「我沒有！」小惠不滿被母親懷疑，當下立刻收拾行李離家出走，到同學家借宿，一直到學期末才返家。

小惠指出，性侵陰影一直烙印在心中，有時甚至需要服用安眠藥才能入睡，到了2018年，她不願再吞忍委屈，在臉書上自貶為「賤女人」，並道出10年前遭到黃男侵犯的事。有的網友批評她過了10年才吐露心聲，真實性存疑；有的網友則熱心安慰她，並通報113家暴專線。

社工與小惠聯繫，並移請桃園地檢署偵辦。檢方向小惠當時就讀的學校調閱輔導紀錄，卻因超過年限，已被銷毀；而向當時的輔導老師查證，想了解來龍去脈和為何案發時未協助通報，老師卻以時隔多年、不復記憶回答。

檢察官轉訊問小惠母親，她表示當時認為黃男是正常人，絕對不可能做這件事，才會責難小惠，但後來黃男有承認「摸錯人」，且黃男之後行為舉止越來越怪，她覺得很害怕，決定分手，帶著小惠連夜搬家，逃離黃男，雙方至今都未聯絡。

檢察官認為小惠與母親多年未和黃男聯繫，沒必要誣陷他，據此認定猥褻屬實，提起公訴。

桃院指出，本案年代久遠、人事已非，無猥褻的直接證據，但小惠與媽媽兩人已10年未和黃男聯絡，沒有道理過了10年才要誣陷他；且小惠母親的眾多男友中，小惠僅指控黃男猥褻，餘人均相安無事；加上本案是網友報案，並非小惠。桃院認為，種種間接證據推論起來，黃男應犯乘機猥褻，評議後判他8月刑。

黃男不滿，直指小惠愛說謊，且本案時隔10年，小惠提不出當年的輔導紀錄，又沒有其他證據可以佐證他猥褻，即使他測謊未過，那也只是他在測謊前一天有服用藥物，不代表他有犯案，全案並無證據可證明他猥褻。

但高院更一審仍採認桃院的見解，痛批黃男當時是小惠母親的男朋友，不思妥適照護小惠，卻利用共睡之際猥褻，造成小惠心理受創，影響其心理健全發展。合議庭認為原審量處8月徒刑的認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持。可上訴。

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