為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國一時遭母親男友猥褻 她隱忍10年後發文獲網友熱心幫助

    小惠10年前熟睡時，遭到黃男猥褻。（情境照）

    小惠10年前熟睡時，遭到黃男猥褻。（情境照）

    2021/06/12 23:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名女子小惠（化名）指控，2008年間熟睡時，遭母親黃姓男友揉胸撫陰猥褻，她跟母親哭訴，卻遭斥「亂講話」，她不得不把這個傷痕埋在心裡。10年後，她在臉書上自貶為「賤女人」，敘述當時遭到蹂躪的經過，被網友看到，通報家暴中心，檢方才介入。一審桃園地院依故意對少年犯乘機猥褻罪判黃男8月徒刑，日前獲高等法院更一審維持。

    小惠表示，自己生長在單親家庭，2008年13歲，就讀國一，某日晚間，母親喝醉，帶著黃男返家，三人睡在同一張床上，熟睡間，她突然感到一隻手深入上衣與內褲內，撫摸其胸部與下體，她睜眼一看，竟是黃男所為，年少不經事的她不知如何是好，只好假睡，不敢反抗或出聲。

    隔天，她到學校找輔導老師傾訴，老師隨即家訪，問小惠母親是不是有男友，並把小惠指控的事情告訴她，但小惠母親相信男友不會做這種事情，甚至痛斥小惠「亂講話」。

    「我沒有！」小惠不滿被母親懷疑，當下立刻收拾行李離家出走，到同學家借宿，一直到學期末才返家。

    小惠指出，性侵陰影一直烙印在心中，有時甚至需要服用安眠藥才能入睡，到了2018年，她不願再吞忍委屈，在臉書上自貶為「賤女人」，並道出10年前遭到黃男侵犯的事。有的網友批評她過了10年才吐露心聲，真實性存疑；有的網友則熱心安慰她，並通報113家暴專線。

    社工與小惠聯繫，並移請桃園地檢署偵辦。檢方向小惠當時就讀的學校調閱輔導紀錄，卻因超過年限，已被銷毀；而向當時的輔導老師查證，想了解來龍去脈和為何案發時未協助通報，老師卻以時隔多年、不復記憶回答。

    檢察官轉訊問小惠母親，她表示當時認為黃男是正常人，絕對不可能做這件事，才會責難小惠，但後來黃男有承認「摸錯人」，且黃男之後行為舉止越來越怪，她覺得很害怕，決定分手，帶著小惠連夜搬家，逃離黃男，雙方至今都未聯絡。

    檢察官認為小惠與母親多年未和黃男聯繫，沒必要誣陷他，據此認定猥褻屬實，提起公訴。

    桃院指出，本案年代久遠、人事已非，無猥褻的直接證據，但小惠與媽媽兩人已10年未和黃男聯絡，沒有道理過了10年才要誣陷他；且小惠母親的眾多男友中，小惠僅指控黃男猥褻，餘人均相安無事；加上本案是網友報案，並非小惠。桃院認為，種種間接證據推論起來，黃男應犯乘機猥褻，評議後判他8月刑。

    黃男不滿，直指小惠愛說謊，且本案時隔10年，小惠提不出當年的輔導紀錄，又沒有其他證據可以佐證他猥褻，即使他測謊未過，那也只是他在測謊前一天有服用藥物，不代表他有犯案，全案並無證據可證明他猥褻。

    但高院更一審仍採認桃院的見解，痛批黃男當時是小惠母親的男朋友，不思妥適照護小惠，卻利用共睡之際猥褻，造成小惠心理受創，影響其心理健全發展。合議庭認為原審量處8月徒刑的認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持。可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對7旬婦人起色心！色狼襲胸又熊抱 遭判刑3個月
    2021/06/12 14:30

    對7旬婦人起色心！色狼襲胸又熊抱 遭判刑3個月
    坐牢起色心 受刑人偷摸同舍房獄友雞雞…結果GG了
    2021/06/01 12:09

    坐牢起色心 受刑人偷摸同舍房獄友雞雞…結果GG了
    4度摟吻女童 唐鳳胞弟改判10月須入獄確定
    2021/05/28 13:02

    4度摟吻女童 唐鳳胞弟改判10月須入獄確定
    社會今日熱門
    獨家》台南柳科工廠大火 違法堆置大量廢棄塑料
    2021/06/12 06:29

    獨家》台南柳科工廠大火 違法堆置大量廢棄塑料 影片

    趁疫租農地濫倒 東港溪畔堆150噸
    2021/06/12 05:30

    趁疫租農地濫倒 東港溪畔堆150噸

    美容名店揪團無「罩」歡唱 罰60萬還要斷水電
    2021/06/12 05:30

    美容名店揪團無「罩」歡唱 罰60萬還要斷水電

    不想騙了 遭詐團出賣報復／主謀變你當 民刑責都你背
    2021/06/12 05:30

    不想騙了 遭詐團出賣報復／主謀變你當 民刑責都你背

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播