女兒愛看A片竟遭好友性侵 老爸悲憤堅持提告

鄭男對好友女兒小花伸出魔爪。（情境照）

2021/06/12 23:19

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭一名男子的女兒小花（化名）精神狀況不佳，喜歡看A片，未料鄭姓好友竟以買音響為名，哄騙她回家發生性關係。男子而後輾轉得知信任的鄭姓好友竟是匹淫狼，對自己的女兒下手，悲憤莫名，堅持提告，案件纏訟多審，高等法院更一審日前認定鄭男犯下乘機性交罪，判3年6月徒刑。

判決指出，小花精神狀況不佳，智力不足，曾至身心科就診，表達自己喜歡看A片的想法。而鄭男明知小花是好友的女兒，卻趁她精神狀況不佳，辨識能力不足，以買音響為名，誘騙帶她回家。

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鄭男在承租的套房內脫下小花的衣服，見她未反抗，隨即撫摸其性器官，最後性交得逞。完事後，鄭男帶小花逛街購物，再若無其事地把她帶回家，還給好友。

過了1個月，小花和表哥與嬸嬸聊天時，突然驚爆曾和鄭男發生性關係，嚇壞兩人，經過追問，表哥與嬸嬸研判事情的可信度很高，趕緊通知小花的爸爸。

男子得知愛女竟遭鄭男玷汙，悲憤莫名，堅持提告。但鄭男辯稱是小花主動攔下他的車，又說「喜歡你」，兩人是在情投意合下發生性關係，他當時不知道小花有智能與精神方面的問題。

更一審指出，鄭男認識小花長達5年，一定知道她有智能障礙，不過，小花因曾向醫師說過喜歡看A片，「猜想這一次接下來可能會發生性關係」等字句，被醫師鑑定為曾發生過性行為，合議庭認為她對性事應有基本認知。

更一審強調，小花的意識狀態清楚，但對危險情境辨識、臨機應變能力與自我保護策略不足，不知如何抗拒，因此鄭男觸犯的不是強制性交罪，而是趁小花反應能力不足的情況下發生性關係，屬於乘機性交罪。

更一審認為，鄭男是小花父親的好友，卻對她做出這種事情，至今仍否認犯行，不見悔意，評議後決定判刑3年6月，可上訴。

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