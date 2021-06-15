授意「病歷紀錄員」看診、開藥 中壢懷寧醫院院長判刑1年10月

中壢懷寧醫院（見圖）院長吳清彥大膽授意無醫師資格的「病歷紀錄員」許育名、蔡智敏替病患看診、開藥，高等法院今維持一審判決，仍判吳男1年10月。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2021/06/15 23:17

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市中壢懷寧醫院院長吳清彥被控大膽授意無醫師資格的「病歷紀錄員」許育名、蔡智敏替病患看診、開藥，吳男否認犯行，但證人指證歷歷，蔡男因認罪獲緩起訴處分確定，高等法院今依違反醫師法，仍判吳男1年10月、許男1年徒刑；還可上訴。

判決指出，吳清彥分別於2016年9月、12月僱用畢業於中國醫藥大學中醫學系的許男、菲律賓法蒂瑪大學醫學系畢業的蔡男擔任病歷紀錄員，許、蔡２人均未考取醫師執照，吳男卻要求2人執行看診、開立醫囑單等醫療行為，被人錄影蒐證並檢舉，桃園地檢署於2017年發動搜索。

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檢方偵查時，吳男否認指示許、蔡2人執行醫療行為，辯稱都有明確制止，且於會議時要求院內人員不得稱2人為醫師；不過，院內醫護人員指證歷歷，還有護理人員於搜索時，才知原來2人不是醫師；另有醫師證稱，曾向院方反應這樣違法，但都沒有用，只好選擇離職，避免跟他們共事。

許、蔡2人也坦承被要求執行醫療業務。許男說，當初應徵時的職稱是行政主任，做一些醫療紀錄等工作，後來因人力不足，院長要他幫忙開立醫囑等，後來知道要做醫療行為，沒多久他就離職了；蔡男則說，院長有指示他開立醫囑等工作。

桃園地院綜合認定，吳男說詞乃卸責之詞，明知許、蔡2人無醫師執照，卻授意2人執行醫療行為，依非法執行醫療業務罪判他1年10月徒刑、許男1年徒刑；至於蔡男則在檢方時獲緩起訴處分確定。

全案上訴後，吳、許坦承犯行，但都主張一審判決太重，高等法院則認定一審判決妥適，今判決駁回上訴；還可上訴。

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