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    首頁　>　社會

    無視疫情群聚打麻將 5賭徒恐挨罰30萬元

    5年輕男女無視疫情群聚打麻將，當場遭警開立告發單函請衛生單位裁罰。（記者陳賢義翻攝）

    5年輕男女無視疫情群聚打麻將，當場遭警開立告發單函請衛生單位裁罰。（記者陳賢義翻攝）

    2021/06/15 11:22

    〔記者陳賢義／台東報導〕儘管疫情嚴峻就是不怕罰！端午連假避免群聚及過多移動，台東縣政府防疫疾聲呼籲旅外子弟暫緩返鄉宅在家，但呼籲雖奏效，就是有人心存僥倖寧觸法，台東警分局馬蘭所14日晚間查獲台東市一家檳榔攤違規群聚打麻將，當場開立防疫告發單函請衛生單位裁罰，恐遭開罰最高罰金30萬元。

    繼關山地區，台東市再傳賭徒手癢群聚打麻將，馬蘭所14日晚間8點20分左右，發現台東市正氣北路一家檳榔攤內有違規群聚打麻將情形，員警獲報到場，發現店門外停放數台汽機車，且現場不時傳出談笑聲及麻將聲響，要求門外負責顧店男子配合開門，發現店內5名年輕男女群聚打麻將，雖未發現賭金及籌碼，但蒐證後仍依法辦理，另室內群聚超過5人部分，違反防疫規定，當場開立防疫告發單函請衛生單位裁罰。

    台東警分局表示，全台疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延長至6月28日止，依據傳染病防治法第37條規定，室內5人以上群聚每人最高可處6萬元，本案最高合計可處30萬元罰鍰，呼籲民眾務必配合政府相關防疫規定，共同防堵疫情。

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