網狀線上洗車、沖涼還脫口罩 壯男奇葩行徑引網友公憤

一名馬姓網友今上臉書社團發文指出，有位壯男早上5點多在永寧活動中心路邊洗車、沖涼，甚至還一度脫下口罩，引起網友公憤。（網友授權提供）

2021/06/11 23:18

〔記者闕敬倫／新北報導〕一名馬姓網友今上臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文指出，有位壯男早上5點多在永寧活動中心路邊洗車、沖涼，甚至還一度脫下口罩，引起網友公憤。警方表示，男子未戴口罩部分有向衛生局通報，違規停車部分也依違反交通法規開罰。

馬姓網友今早在臉書分享影片及照片，相中可見一台藍色mini cooper轎車停於黃色網狀線，體型壯碩、疑似車主的中年男子手持水管清潔愛車，隨後竟直接坐在地上沖涼，並附上一張中年男子未戴口罩佇立車前的照片。

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馬姓網友痛批該名車主，「土城疫情已經狠（很）辣了。你一下洗澡，一下洗車內裝，又不帶口罩，隨地吐痰、咳嗽、打噴嚏，樣樣有，搞到這附近的住戶對你很頭痛。其實一開始也不想要這樣發文，但是請警察來很多次了，警察都說只能勸導，那無法減少民眾提心吊膽的心，所以發上來給大家評論好了」。

貼文一出後，引起網友們熱議，許多人在下方留言表示，「害怕很多天了！」、「警察可直接開單罰款不用勸導，警察不懂嗎？」」、「警察無法處理？你跟他說網狀線可以停車嗎？標準的混水摸魚，口罩沒戴好直接開單啊，哪一間派出所的警察？」、「這個可以直接開罰了吧！現在又沒有勸導期～」、「你可以直接打去分局督察組，請督察組問一下轄區警察想勸導幾次」。

針對網友的回文，馬姓原PO回覆說，「他是問題人物，沒人敢去講，前天車上嗑藥被抓，隔天交保。報好多次了，警察好像開兩次違停單，其他都沒開，最近打給警察，警察都說只能勸導，有一次警察有說要請拖吊車來，但是後面補一句，也不能確定，要拖吊車進得來.....」。

土城警方回應指出，員警獲報到場後，事主未留置現場，因此將其車輛直接拖走，後續依違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項，對該名男子逕行舉發，將處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰；而男子未戴口罩的部分，同樣依規定通報衛生局裁處，呼籲民眾外出全程配戴口罩。

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