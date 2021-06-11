為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網狀線上洗車、沖涼還脫口罩 壯男奇葩行徑引網友公憤

    一名馬姓網友今上臉書社團發文指出，有位壯男早上5點多在永寧活動中心路邊洗車、沖涼，甚至還一度脫下口罩，引起網友公憤。（網友授權提供）

    一名馬姓網友今上臉書社團發文指出，有位壯男早上5點多在永寧活動中心路邊洗車、沖涼，甚至還一度脫下口罩，引起網友公憤。（網友授權提供）

    2021/06/11 23:18

    〔記者闕敬倫／新北報導〕一名馬姓網友今上臉書社團「我是土城人 我愛土城區」發文指出，有位壯男早上5點多在永寧活動中心路邊洗車、沖涼，甚至還一度脫下口罩，引起網友公憤。警方表示，男子未戴口罩部分有向衛生局通報，違規停車部分也依違反交通法規開罰。

    馬姓網友今早在臉書分享影片及照片，相中可見一台藍色mini cooper轎車停於黃色網狀線，體型壯碩、疑似車主的中年男子手持水管清潔愛車，隨後竟直接坐在地上沖涼，並附上一張中年男子未戴口罩佇立車前的照片。

    馬姓網友痛批該名車主，「土城疫情已經狠（很）辣了。你一下洗澡，一下洗車內裝，又不帶口罩，隨地吐痰、咳嗽、打噴嚏，樣樣有，搞到這附近的住戶對你很頭痛。其實一開始也不想要這樣發文，但是請警察來很多次了，警察都說只能勸導，那無法減少民眾提心吊膽的心，所以發上來給大家評論好了」。

    貼文一出後，引起網友們熱議，許多人在下方留言表示，「害怕很多天了！」、「警察可直接開單罰款不用勸導，警察不懂嗎？」」、「警察無法處理？你跟他說網狀線可以停車嗎？標準的混水摸魚，口罩沒戴好直接開單啊，哪一間派出所的警察？」、「這個可以直接開罰了吧！現在又沒有勸導期～」、「你可以直接打去分局督察組，請督察組問一下轄區警察想勸導幾次」。

    針對網友的回文，馬姓原PO回覆說，「他是問題人物，沒人敢去講，前天車上嗑藥被抓，隔天交保。報好多次了，警察好像開兩次違停單，其他都沒開，最近打給警察，警察都說只能勸導，有一次警察有說要請拖吊車來，但是後面補一句，也不能確定，要拖吊車進得來.....」。

    土城警方回應指出，員警獲報到場後，事主未留置現場，因此將其車輛直接拖走，後續依違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項，對該名男子逕行舉發，將處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰；而男子未戴口罩的部分，同樣依規定通報衛生局裁處，呼籲民眾外出全程配戴口罩。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英機師染疫對抗病魔住院243天 出院不幸離世
    2021/06/11 23:04

    英機師染疫對抗病魔住院243天 出院不幸離世
    民眾端午連假回高雄 林欽榮籲做好自主健康管理
    2021/06/11 22:59

    民眾端午連假回高雄 林欽榮籲做好自主健康管理

    全台稀有1字頭 智慧氣流活氧宅
    柯文哲：台灣人民希望每天確診+0 但這成本太高
    2021/06/11 22:54

    柯文哲：台灣人民希望每天確診+0 但這成本太高
    社會今日熱門
    女經理連劈球隊2人夫！合買房啪啪10多次 唆驅逐正宮
    2021/06/11 05:58

    女經理連劈球隊2人夫！合買房啪啪10多次 唆驅逐正宮

    好心肝診所疫苗案 院長許金川漏夜作證請回
    2021/06/11 05:41

    好心肝診所疫苗案 院長許金川漏夜作證請回

    砍3護理師 確診男出院收押求重刑
    2021/06/11 05:30

    砍3護理師 確診男出院收押求重刑

    《台南》健身俱樂部7群聚 衛生局裁罰48萬
    2021/06/11 05:30

    《台南》健身俱樂部7群聚 衛生局裁罰48萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播