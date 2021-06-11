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    首頁　>　社會

    好市多保健品被控含塑化劑 好市多與代理商需賠消費者188萬

    顧可飛DHA藻油膠囊」被爆料疑塑化劑超標，多達677位消費者透過台灣消費者保護協會對代理商全國維他命、易康國際和好市多公司提起民事團體訴訟，士林地院今判決好市多、全國維他命公司應連帶賠償188萬多元，全國維他命和易康國際應連帶賠償18萬多元。（圖擷自官網）

    顧可飛DHA藻油膠囊」被爆料疑塑化劑超標，多達677位消費者透過台灣消費者保護協會對代理商全國維他命、易康國際和好市多公司提起民事團體訴訟，士林地院今判決好市多、全國維他命公司應連帶賠償188萬多元，全國維他命和易康國際應連帶賠償18萬多元。（圖擷自官網）

    2021/06/11 19:10

    〔記者楊國文／台北報導〕在美式大賣場好市多（COSTCO）熱賣的美國「顧可飛DHA藻油膠囊」被爆料疑塑化劑超標，多達677位消費者透過台灣消費者保護協會對代理商全國維他命、易康國際和好市多公司提起民事團體訴訟，求償近新台幣6億元。士林地院今判決好市多、全國維他命公司應連帶賠償188萬多元，全國維他命和易康國際應連帶賠償18萬多元。還可上訴。

    2017年底，全國維他命公司代理的顧可飛DHA藻油膠囊，因主打孕婦、老人、小孩等消費群，頗受歡迎，不料，2018年6月，此保健食品卻被爆出塑化劑檢驗超標，但不少消費者已把膠囊吃下肚，造成不小恐慌，還有孕婦擔心，是否會影響腹中胎兒，雖然業者允諾退貨退款，但不少消費者認為未替食品把關，因此多達677人提出團體訴訟，經由行政院費者保護處、衛福部的協助，前年委託台灣消保會向士林地院遞狀，求償近6億元。

    台灣消保會指出，嬰幼兒食品不應檢出有塑化劑，提告求償對象中，好市多為販售的通路商，全國維他命公司與易康國際公司都是代理商，且2家公司的負責人相同，疑為不同通路鋪貨所需而設立，產品可能為同批代理進口的膠囊，再另外分裝，因併案提告。

    經士林地院2年審理，今傍晚宣判此案，判決好市多、全國維他命公司應連帶賠償188萬8千元，全國維他命和易康國際應連帶賠償12萬多元，另外，全國維他命應賠償6萬4千元。

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