煮菜阿姨確診波及2警染疫 三重厚德所40警自主健康管理

三重警分局厚德派出所月初傳出女廚工確診，全所42官警快篩後，2警陽性確診，其餘40名官警除進行自主健康管理，警方也加強清消。（記者吳仁捷翻攝）

2021/06/10 14:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局厚德派出所煮菜阿姨，月初接獲新北衛生局通知確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，警方立即安排42警快篩，9日上午警方接獲通知，其中2警PCR檢測陽性確診，警方除安排其餘40名官警自主健康管理，避免擴散，也緊急調派鄰近派出所警力支援受理報案、巡邏，讓治安零死角。

三重警分局說，厚德所的女廚工是於上月26日察覺身體不適，她自行到新北市立聯醫三重院區快篩，一週後她接獲衛生局通知，PCR採驗結果為陽性確診。

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三重分局長林故廷考量同仁、民眾安全及治安維護，全力降低傳播風險，立即安排42官警快篩，啟動人員分流。9日接獲新北衛生局通知2警確診，立即安排全所再度清消，安排其餘同仁實施自我健康監測，分局並啟動應變機制，維護治安不打烊，已規劃鄰所協助值班、巡邏勤務，維持勤務運作及保護執勤人員，安定民心。

據了解，目前40名員警在煮菜阿姨2日確診後，目前已進行14天自主健康管理，若複檢沒有確診，再經過7天居家隔離後，就能返回崗位執勤，繼續拚治安、防疫。

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