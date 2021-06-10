純聊天？14名年輕人群聚跑給警察追 中警出動兩警網包抄

警方出動兩組警網包抄，才將這14名年輕人攔下。（記者張瑞楨翻攝）

2021/06/10 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，中央發佈三級警戒，停止戶外10人以上聚會，台中市卻有14名年輕男女，上週群聚重劃區路口，中市警局四分局接到報案馳抵時，14人竟然跑給警察追，警方動員兩組警網，從兩個路口包抄，14人才停止奔竄，至於群聚動機，他們宣稱「純粹聊天」，警方將他們逐一登記身分，函送中市政府裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。

中市警局四分局調查，上述14人男女各半，還有幾位穿著火辣的年輕女孩子，他們深夜群聚南屯區的三民西路與東興路口附近重劃區，南屯派出所馳抵時，14名不守防疫規定的年輕人，見員警到來，立刻拔腿就跑、不肯接受盤查。

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員警呼叫支援，另一組警網很快趕抵，兩個警網從兩處路口包夾，這群年輕人才願意停下腳步，配合警方查證，他們表示，「因為大家是朋友，都很久沒見面，重劃區內人煙稀少，應該沒有關係，所以才群聚純粹聊天」。

南屯所長

南屯派出所所長江松泳表示，儘管這群年輕人都配戴口罩，仍然違反室外不得聚集超過10人之規定，經當場蒐證掣單登記，移請台中市政府權責單位裁罰，他強調，為協助防堵疫情破口，員警全力以赴，請民眾共體時艱，切勿以身試法。

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