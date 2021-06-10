北市診所私打疫苗 台灣國將告發柯文哲圖利

台北市好心肝診所遭爆未照施打順序，違規開放一般民眾接種疫苗。（資料照）

2021/06/10 11:54

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市長柯文哲恩師許金川旗下的好心肝診所，爆出未依疫苗施打順序，提早開放給非第1至第3類人員接種，共施打1285人，大部分不符接種資格；對此，台灣國辦公室主任陳峻涵等人懷疑內情不單純，今天下午將赴台北地檢署按鈴告發柯文哲圖利好心肝。

陳峻涵指出，自從這一波疫情爆發以來，柯文哲幾乎每天炮打中央，卻不見北市府有積極、具體的防疫作為，然而，在疫苗如此珍貴的當下，又爆發診所違法接種一事，令人匪夷所思，依照柯文哲的火爆性格，早就該摔病歷表達憤怒了，但柯文哲只輕描淡寫地說「管控上有問題，認錯就好」，懷疑內情並不單純。

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包括陳峻涵在內等台灣國成員，今天下午將赴北檢按鈴告發柯文哲，陳峻涵表示，北市府針對提供公費疫苗給好心肝診所施打一事，副市長黃珊珊與衛生局長黃世傑的說法相互矛盾，柯文哲曾說疫苗不下放給診所，還信誓旦旦地說造冊才能打，而今卻疑雲重重，其中有無柯文哲的黑手介入？柯文哲有無圖利好心肝診所？都需要透過司法給全民清楚的交代。

陳峻涵指出，雖然柯文哲表示，一個股長要配送多少疫苗，應該要有管控機制，但在疫苗如此珍貴的當下，真的是一個股長即有權決行嗎？其中有無特權授意？籲請地檢署調查北市府公文決行過程有無不法，在疫情如此嚴峻的當下，本該全島一命，絕不允許有人藉機營私。

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