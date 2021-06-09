3里幹事A百餘萬里辦公費 向檢廉自首繳回公款換緩刑

基隆市3名里幹事利用商家的空白免用統一發票收據，向區公所核銷支出，按月詐領「里辦公費」，基隆地檢署今偵結將吳等3人依違反貪污治罪條例罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2021/06/09 15:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正區公所吳姓、謝姓與江姓里幹事，利用商家的空白免用統一發票收據，向區公所核銷支出，按月詐領「里辦公費」，累計A走100萬餘元公帑。基隆地檢署今偵結將吳等3人依違反貪污治罪條例罪嫌起訴，但考量3人向廉政署自首，已繳回犯罪所得，請求法院給予緩刑機會。

起訴書指出，吳姓男子自2010年1月間起，擔任基隆市中正區公所里幹事，謝姓、江姓女子則分別自2013年1月、2017年3月擔任中正區公所里幹事。

請繼續往下閱讀...

基隆市中正區公所依村里長事務補助費補助條例第7條等規定，按月編列4萬5000元里長事務補助費，供里長支付文具、郵電與水電等其他因公支出的費用。

吳等3人明知這筆4萬5000元，扣除4萬1000元直接撥給里長外，其餘4000元用做里辦公費，須依法覈實檢據核銷；未料，吳等3人竟向茶行、餅店等商行索取空白免用統一發票收據，偽填有購買茶葉等支出後，向區公所核銷該支出，按月詐領4000元里辦公費。

吳男先後77次利用職務上機會詐取財物，共侵占公款61萬6000元（吳同時兼任其他里的里幹事，累計核銷154筆）；謝女累計53次，共侵占公款41萬2000元（謝女同時兼任其他里的里幹事，共核銷103筆；江女則詐領公款4次、共1萬6000元。

檢方認定，吳男等3人利用職務上機會詐取財物行為涉犯刑度7年起跳的「貪污治罪條例」第5條「利用職務上機會詐取財物罪」、偽造文書等罪，但考量吳等3人向廉政署自首，且已繳交犯罪所得，請法官從輕量刑，給予3人緩刑的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法