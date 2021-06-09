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    郵局金牌女業務耍詐吸金6億 判刑10年還要賠5千萬

    法院一、二審都判張女應獨自賠償5000萬元，最高法院日前認定原判決無誤，駁回上訴確定。示意圖。（資料照）

    法院一、二審都判張女應獨自賠償5000萬元，最高法院日前認定原判決無誤，駁回上訴確定。示意圖。（資料照）

    2021/06/09 11:40

    〔記者張文川／台北報導〕中華郵政瑞芳分局金牌業務員張美華，為了衝業績，私下向郵政簡易壽險的保戶承諾預扣4％利息，只要一次繳100萬保費、6年期滿後可領回125萬，說服保戶一次收取全部保費，再替客戶分期繳納保費，共招攬887件保單，博得「金牌女業務」美名，刑事二審今年4月依違反銀行法將她判刑10年；中華郵政另向張女和丈夫等7名親友提出民事求償5000萬元，一、二審皆判應由張女單獨賠償5000萬元，其他7人免賠；最高法院駁回上訴確定。

    判決指出，張女自2000年起，明知郵政簡易壽險，保險費僅有月繳、季繳、半年繳與年繳，無法以躉繳（一次繳清全部保費）方式繳納，竟仍私下承諾客戶，只要1次繳清6年保費，到期就可享年利率4％優惠。也就是說，一次繳付76萬元保費，6年期滿後可領回100萬元；或是躉繳100萬元，期滿可領回125萬元，以暴利方案說服保戶1次繳清保費。

    張女並變造保單金額、繳費日期，手寫「躉繳」字樣，交給保戶存證，再將收取的保費，一部分替保戶按月繳保費，一部分私自挪用於投資基金、債券、美金保單，但投資失利虧損，終致週轉不靈，繳不出保戶的剩餘保費，東窗事發，政風人員陪同張女前往廉政署自首。

    刑事方面，一審基隆地院將張女判刑10年，高院二審今年4月宣判，維持10年刑期，發還或沒收1億9538萬餘元犯罪所得。

    民事方面，張女招攬887張保單，價值共6億2427萬元，案發後，張女未再為保戶繳保費，保戶也不願再繳費，中華郵政與保戶協議解約退費和利息，扣除張女已代繳的保費後，訴請張女和出借人頭帳戶的丈夫等7名親友連帶賠償5000萬元。法院一、二審都判張女應獨自賠償5000萬元，最高法院日前認定原判決無誤，駁回上訴確定。

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