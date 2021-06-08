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    警政署長愛心便當送上最高海拔 合歡所員警感動

    全台最高海拔派出所合歡所員警收到警政署長陳家欽的慰勞愛心便當。（圖由警方提供）

    全台最高海拔派出所合歡所員警收到警政署長陳家欽的慰勞愛心便當。（圖由警方提供）

    2021/06/08 16:17

    ［記者王峻祺／花蓮報導］受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，全台防疫工作不停歇，執行防疫稽查工作的員警更是辛勞，位在全台海拔最高的合歡派出所，堅守高山防疫戰線，今收到內政部警政署長陳家欽送達的「愛心便當」備感溫暖，開心直呼超級感動！

    警政署長陳家欽在端午前夕贈慰勉花蓮警方防疫辛勞，特製200份五星級精緻「署長便當」，就連海拔2375公尺高的合歡派出所也不遺漏，山下同仁連開數小時，穿過濃霧及崎嶇山路，今天中午將署長的愛準時送達，讓每日巡視高山防疫工作的員警好驚喜。

    合歡派出所員警收到署長愛心便當後，一見豐富菜色，立即動起筷子品嘗，紛紛讚賞美味，心中也滿是感動，合歡所的「鎮所愛犬」更乖乖坐在一旁等候，像似一同分享這份喜悅，背影十分討人喜愛。

    另外，新城警分局長林明鋒則是親自將署長便當送到花蓮轄區最北境的和平派出所，傳遞署長的關懷，期許在員警享用後，繼續挺起腰桿為防疫工作及維護社會治安努力，保護民眾及家人安全。

    花蓮縣警察局長蔡丁賢說，全台疫情嚴峻，警察同仁挺身而出協助防疫工作，感謝署長疼惜花蓮所有外勤員警，將必定堅守崗位、全力以赴，做好治安、交通維護工作，並落實執行各項防疫作為，讓民眾心安、心定。

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    合歡派出所員警收到署長愛心便當後，一見豐富菜色，立即動起筷子品嘗，紛紛讚賞美味，心中也滿是感動，合歡所的「鎮所愛犬」更乖乖坐在一旁等候，像似一同分享這份喜悅，背影十分討人喜愛。（圖由警方提供）

    合歡派出所員警收到署長愛心便當後，一見豐富菜色，立即動起筷子品嘗，紛紛讚賞美味，心中也滿是感動，合歡所的「鎮所愛犬」更乖乖坐在一旁等候，像似一同分享這份喜悅，背影十分討人喜愛。（圖由警方提供）

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