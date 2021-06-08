台中8天2名車雨中「打水漂」警教「三動作」自保

林寶堅尼超跑打水漂自撞。（資料照）

2021/06/08 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市最近8天內因梅雨帶來雨量，卻也發生林寶堅尼超跑、賓士G系列越野車等兩輛名車雨中「打水漂」，因而失控打滑撞斷路燈的自撞事故，市警局交通大隊為此表示，用路人開車遇到「打水漂」導致車輛失控時，建議採取「鬆油門、抓緊方向盤、勿踩煞車」等三項動作因應自保，同時也分享到官網上，一天內就超過1.5萬人點擊迴響。

上月30日，一輛新車要價1508萬起跳，又稱「颶風狂牛」的林寶堅尼超跑，由西屯區弘孝路沿青海路外側車道往逢甲商圈方向行駛時，疑因大雨造成地面積水、濕滑，超跑輪胎疑壓到水窪後發生「水漂現象」，因而失控打滑撞斷分隔島上的路燈桿。

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另一輛有「越野硬漢」、「越野王者」稱號的賓士G350越野車，6日行經台74線快速道路時，因台中間歇性大雨導致路面積水，疑因此打水漂，車子失控打滑後直衝中央分隔島，撞斷路燈後彈回路面，因撞擊力道猛烈，兩顆後輪都噴飛，車體受損嚴重，所幸駕駛僅輕傷。

交大為此表示，所謂「水漂現象」，指的就是當遇有積水，汽車輪胎與地面之間形成水膜，導致車輛像是「浮在水上」，輪胎無法完全接觸地面失去抓地力，汽車可能會發生打滑、失控狀況，而造成水漂現象的其中一要件為車速，因此應避免超速行駛。

另外胎紋重要功能之一就是排水，所以出門前應檢視輪胎，有沒有胎壓、胎紋深度不足的情形，以避免此類事故發生；而用路人行駛過程遇到水漂現象怎麼辦，交大指出，此時千萬不要大幅度轉動方向盤、或用力踩下煞車，應立即鬆開油門，抓緊方向盤，保持車輛向正前方行駛，切勿踩煞車減速，讓車輛自然減速直至恢復控制。

賓士G350越野車也因打水漂自撞。（資料照）

用路人開車一旦遇水漂，警教「三動作」自保。（台中市交通大隊提供）

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