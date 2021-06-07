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    賓士「越野硬漢」不敵打水漂 台74撞斷燈桿、車輪噴飛

    賓士越野車的兩顆後車輪都噴飛。（民眾提供）

    賓士越野車的兩顆後車輪都噴飛。（民眾提供）

    2021/06/07 10:49

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛有「越野硬漢」、「越野王者」稱號的賓士G系列越野車，6日行經台74線快速道路時，因台中間歇性大雨導致路面積水，疑因此打水漂，車子失控打滑後直衝中央分隔島，撞斷路燈後彈回路面，因撞擊力道猛烈，兩顆後輪都噴飛，車體受損嚴重，所幸駕駛僅輕傷，確實肇因正由警方鑑定中。

    據查，50歲林姓男子昨下午近4時許駕駛賓士G350越野車，沿台74線快速道路，由北屯往南屯區方向行駛，從網友上傳到臉書社團的行車紀錄器影片顯示，當時台中正下著間歇性大雨，雨勢不小，該車在變換車道時，疑因路面積水產生「水漂現象」，整輛車因此失控打滑直衝中央分隔島。

    由於越野車的車體較高，同時間也撞擊路燈造成燈桿連根折斷，該車隨即又彈回路面旋轉滑行數十公尺才停住，警方獲報趕往處理，只見該車除車體受損嚴重，兩顆後車輪除噴飛外，前輪也爆胎，所幸林男僅輕傷，警方對林男酒測無飲酒反應，林男自述，當時駕駛該輛租賃的賓士越野車行經該路段時，因路面積水失控打滑才發生車禍。

    警方初判因未注意車前狀況釀禍，但確實的肇因仍需進一步鑑定釐清，有車商說，該車號稱具有軍用血緣，地表上最強悍越野車，任何路面都難不倒它，新車價582萬起，從現場車損照片研判，維修費用起碼百萬起跳，但仍需看到實車才能進一步精確估算。

    路燈燈桿被撞斷。（民眾提供）

    路燈燈桿被撞斷。（民眾提供）

    路燈燈桿被撞斷。（民眾提供）

    路燈燈桿被撞斷。（民眾提供）

    賓士越野車疑路面積水打水漂釀禍。（民眾提供）

    賓士越野車疑路面積水打水漂釀禍。（民眾提供）

    賓士越野車的前輪也爆胎。（民眾提供）

    賓士越野車的前輪也爆胎。（民眾提供）

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