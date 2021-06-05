確診男擅自離開防疫旅館 友不願收容終被警包圍帶回

因染上武漢肺炎被隔離在加強型防疫旅館的完姓男子，5日上午卻暗中從旅館擅自離開。（資料照）

2021/06/05 15:47

〔記者劉慶侯／台北報導〕因染上武漢肺炎（新冠肺炎COVID-19）被隔離在加強型防疫旅館的完姓男子，5日上午卻暗中從旅館擅自離開；案經台北市中正一分局根據對方居住在北市文山區的地緣關係追查，下午將他尋獲，交由保安大隊偵訊釐清逃跑原因查辦。

警方表示，45歲的完男是染疫確診後，被安排暫住在北市凱撒大飯店進行隔離治療，現場並由保安大隊員警負責安全維護。但在今日上午，卻私自離開飯店，一路搭乘捷運從北車前往文山區住家附近躲藏。

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警方根據完男工作和住家地點都在北市文山區，警方根據監視畫面和地緣關係前往文山區追蹤，下午3時左右在辛亥路附近將對方尋獲。

警方初步調查，完男自防疫旅離開後，曾去文山區找朋友想請對方收容，但被對方拒絕 ，只好在附近溜躂閒晃近2小時，被警方包圍找到後，由防疫專車載回凱撒大飯店。

警方表示，根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13條，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，可處2年以下有期徒刑、拘役，或是處20萬元以上、200萬元以下罰金。

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