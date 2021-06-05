北市一家4口3猝死 存活高燒女兒確診

北市北投實踐街4日發生高姓一家3屍命案。（記者劉慶侯翻攝自Google Map）

2021/06/05 13:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投實踐街4日發生的高姓家族一家4口莫明瘁死的3屍命案，倖存的53歲高姓女子經醫護單位緊急進行核酸檢測後，今日證實確診武漢肺炎（COVID-19）。

至於高女猝死的93歲高父、88歲母親與77歲的大哥，士林地檢署會同法醫初步相驗並無外傷和自殺嫌疑，在家屬無異議下暫不解剖，但已採擷3名死者檢體，請衛生局作核酸檢測，並待衛生局公布結果以確認死因。

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高姓老翁一家四口住在台北市北投實踐街，住台中的次子近日屢屢無法和家人取得聯繫，4日終於查覺不對勁立即報警並趕返家中，結果發現年邁的父母和特意自萬華住處躲回老家「避難」的大哥都陳屍房內，現場僅有精神障礙的妹妹不斷說著：「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪」。

由於高女出現發高燒情況，經警消緊急送醫，並以特急件進行快篩，結果呈現陽性反應，隨即再作核酸檢測，今日確認罹病。

士林地檢署檢察官為求慎重，也為避免疫情擴散，特別指示將3死者遺體先以兩層屍袋包裹，再予冰存。今日會同法醫進行司法相驗時，初步查證並無外傷，同步協請衛生局人員採擷檢體，以查明確切死因。

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