為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市一家4口3猝死 存活高燒女兒確診

    北市北投實踐街4日發生高姓一家3屍命案。（記者劉慶侯翻攝自Google Map）

    北市北投實踐街4日發生高姓一家3屍命案。（記者劉慶侯翻攝自Google Map）

    2021/06/05 13:20

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投實踐街4日發生的高姓家族一家4口莫明瘁死的3屍命案，倖存的53歲高姓女子經醫護單位緊急進行核酸檢測後，今日證實確診武漢肺炎（COVID-19）。

    至於高女猝死的93歲高父、88歲母親與77歲的大哥，士林地檢署會同法醫初步相驗並無外傷和自殺嫌疑，在家屬無異議下暫不解剖，但已採擷3名死者檢體，請衛生局作核酸檢測，並待衛生局公布結果以確認死因。

    高姓老翁一家四口住在台北市北投實踐街，住台中的次子近日屢屢無法和家人取得聯繫，4日終於查覺不對勁立即報警並趕返家中，結果發現年邁的父母和特意自萬華住處躲回老家「避難」的大哥都陳屍房內，現場僅有精神障礙的妹妹不斷說著：「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪」。

    由於高女出現發高燒情況，經警消緊急送醫，並以特急件進行快篩，結果呈現陽性反應，隨即再作核酸檢測，今日確認罹病。

    士林地檢署檢察官為求慎重，也為避免疫情擴散，特別指示將3死者遺體先以兩層屍袋包裹，再予冰存。今日會同法醫進行司法相驗時，初步查證並無外傷，同步協請衛生局人員採擷檢體，以查明確切死因。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全台19間醫療院所紛傳人員確診 亞東14例最多（不斷更新）
    2021/06/05 18:40

    全台19間醫療院所紛傳人員確診 亞東14例最多（不斷更新）
    他痛訴「外婆整家人」染疫過程 網怒「隱匿足跡很缺德」
    2021/06/05 10:48

    他痛訴「外婆整家人」染疫過程 網怒「隱匿足跡很缺德」
    彰化打牌摸一圈1傳19 漏列居服員「自首」確診
    2021/06/04 22:00

    彰化打牌摸一圈1傳19 漏列居服員「自首」確診
    三重厚德所煮飯阿姨確診 全所42人快篩陰性 鄰所警力支援
    2021/06/03 21:23

    三重厚德所煮飯阿姨確診 全所42人快篩陰性 鄰所警力支援
    社會今日熱門
    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次
    2021/06/04 19:36

    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次

    李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相
    2021/06/04 19:40

    李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相

    北市大同分局又有1警確診 延平路派出所全面消毒
    2021/06/04 19:40

    北市大同分局又有1警確診 延平路派出所全面消毒

    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了
    2021/06/04 20:22

    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播