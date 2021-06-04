墓仔埔嘛敢去！ 已婚豪放女教師 公墓嘿咻男主任

楊女與彭男發生親密關係，讓楊夫備感痛苦。（示意圖）

2021/06/04 17:44

〔記者吳政峰／台北報導〕一名已婚國小楊姓英語老師，和同校的彭姓男主任發生婚外情，兩人經常在車上愛撫，甚至還在公墓旁發生親密關係。楊夫得知自己戴綠帽，氣到心理出問題，罹患適應障礙症，決定對彭男求償150萬元的精神慰撫金。但高等法院認為原審士林地院判賠15萬元合理，駁回其訴，全案確定。

楊女曾留學美國，2018年間到新北市一間國小擔任英語老師，結識了彭姓主任，雙方互有好感，楊女作風洋派，不在乎自己的已婚身分，出軌和彭男交往。

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而後雙方發生爭執，楊女控訴遭到彭男猥褻與性騷擾，彭男為了維護名譽，自爆楊女偷吃，強調兩人經常在車上用餐兼愛撫，楊女那時覺得玻璃太透明，不夠隱密，他還為此貼上深色隔熱紙，雙方是合意的親密關係，絕無強迫。

性平會發現楊女多次赴約，還送彭男私密藝術照、衣服和小禮物，據此認定猥褻與性騷擾不成立。

事情鬧得沸沸揚揚，楊夫輾轉得知自己戴綠帽，氣得對彭男求償150萬元，強調老婆與彭男在公墓、摩鐵、郊外發生親密關係，讓他非常痛苦，氣到罹患適應障礙症。

高等法院指出，楊女和彭男確有「專屬夫妻共同親密生活」的肢體接觸，但彭男求償150萬元過高，評議後認為原審判賠15萬元合理，判楊夫部分敗訴，全案確定。

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