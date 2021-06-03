6/3今彩539頭獎開出4注 獎金均分只剩600萬

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/03 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月3日）開獎的第110000132期今彩539，頭獎開出4注，由新北市三峽區大勇路46號1樓「詠發投注站」、桃園市龜山區大湖里復興一路493號1樓「勝億商行」、桃園市桃園區文化里14鄰民族路40號1樓「瑞寶祥彩券行」及屏東縣屏東市仁愛路112號「笑瞇瞇公益彩券」開出；第110000044期威力彩、第110000132期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000044期威力彩中獎號碼為「第一區：07、13、20、25，32、37，第二區：07」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共207注中獎，每注可得4000元；陸獎共1326注中獎，每注可得800元；柒獎共2484注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3097注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7338注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8699注中獎，每注可得100元。

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第110000044期38樂合彩中獎號碼為「07、13、20、25，32、37」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共85注中獎，每注可得5750元；二合共1964注中獎，每注可得750元。

第110000132期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、07、08、13、14、15、16、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共168注中獎，每注可得500元；肆獎共1359注中獎，每注可得100元。

第110000132期今彩539中獎號碼為「01、11、14、29、36」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共4617注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3402注中獎，每注可得50元。

第110000132期39樂合彩中獎號碼為「01、11、14、29、36」，四合摃龜；三合共86注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5714注中獎，每注可得1125元。

第110000132期3星彩中獎號碼為「260」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000132期4星彩中獎號碼為「9922」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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