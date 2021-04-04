台鐵出軌》太魯閣事故傷亡慘重 衛福部1張表看懂所有捐款管道

台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，對於想要捐款協助救難的民眾，衛生福利部特別彙整，清楚列出所有捐款管道，讓捐款人一目瞭然。（擷取自衛生福利部臉書粉專）

2021/04/04 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，對於想要捐款協助救難的民眾，衛生福利部特別製圖，清楚列出所有捐款管道，讓捐款人一目瞭然。

衛福部說，為回應民眾愛心，協助「0402台鐵太魯閣號事故」受災民眾，衛福部即日起至4/30止接受民眾捐款，新增網路銀行、ATM轉帳捐款，並自4月5日零時起，與7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK 便利商店等四大超商合作，提供民眾多元捐款管道。民眾可運用網路銀行、ATM 轉帳，或至鄰近超商捐款，協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持。

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國內捐款方式：

一、民眾可使用自動櫃員機（ATM）、網路銀行進行捐款，收款銀行為台灣銀行（004），捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」。也亦可至台銀臨櫃存款、台灣行動支付（台灣 Pay）轉帳辦理。

二、民眾可使用郵政劃撥方式（帳號 50269506），戶名為「衛生福利部賑災專戶」，並新增自動櫃員機（ATM）辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號 700、帳號 700001050269506。

三、民眾可至金融機構臨櫃匯款，帳號 270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

四、民民眾可至四大超商門市透過 7-ELEVEN 的 ibon、全家便利商店的 FamiPort 機台、萊爾富的 Life-ET、OKmart 的 OK‧go，捐款到衛福部賑災專戶。民眾只要在超商門市多媒體終端機，點選「0402 太魯閣號事故（衛福部）」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由該公司自行吸收，不會向民眾收取任何費用。代收捐款金額為100元到2萬元。

萬元。

國外捐款方式：

國外民眾捐款帳號是 007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

衛福部補充，以上均請指定用途為：「0402 太魯閣號事故案」，並於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至 02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至 sa21909038@mohw.gov.tw，以利寄送收據。

社會救助及社工司司長楊錦青指出，透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由衛福部於捐款活動結束後統一寄出收據。衛福部亦同步將捐款資訊公開徵信於本部網頁，方便民眾查詢。其他衛生福利部賑災專戶捐款洽詢，可撥打1957福利諮詢專線。

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