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    台鐵出軌》分析事故「三大疑點」 學者：全指向人為破壞

    台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生重大出軌事故，造成嚴重死傷震驚各界，美國大學教授翁達瑞今（3日）在臉書指出，發現這起慘劇有「三大疑點」，全部指向人為破壞。（資料照）

    台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生重大出軌事故，造成嚴重死傷震驚各界，美國大學教授翁達瑞今（3日）在臉書指出，發現這起慘劇有「三大疑點」，全部指向人為破壞。（資料照）

    2021/04/03 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號昨天（2日）在花蓮發生重大出軌事故，造成嚴重死傷震驚各界，美國大學教授翁達瑞今（3日）在臉書指出，發現這起慘劇有「三大疑點」，全部指向人為破壞。

    翁達瑞臉書表示，根據對現場照片的研判，我發現這起慘劇有「三大疑點」，全部指向人為破壞，「這樣的研判非常大膽，必須有憑有據」，事發地點離清水隧道約40公尺，火車高速撞擊工程車，瞬間脫軌並重擊隧道口左側的水泥牆，第一節車廂的左側完全被隧道口削去，但火車還繼續滑行進入隧道。

    翁達瑞提到，從撞擊點到列車頭靜止處，距離超過150公尺，體積算龐大的工程車，則墜落在25公尺外，車身翻覆，後輪整個脫離，顯見撞擊時，太魯閣號仍在高速行駛，駕駛幾乎來不及煞車，而現場照片還顯示，工程車的車頭朝前滑落鐵道，火車的撞擊點在駕駛座附近，工程車後方的平台幾乎沒有撞擊痕跡。

    翁達瑞寫道「作為一個學者，我不會輕信別人的說法。相反的，我會用細密的心思與嚴謹的推論，尋求事實的真相。根據我發現的三大疑點，我研判這起重大災難，有極大的可能是人為的破壞。」

    疑點一：工程車滑落鐵道的角度


    事故現場的上方，有一條施工便道，坡度與彎度都高。施工便道與鐵路大約平行，但工程車幾乎是以垂直的角度滑落鐵道，不管工程車停在便道的何處，都不可能因為沒有手煞車而垂直滑落鐵道。要是沒有人為的操作，靜止的工程車不可能方向盤右轉將近九十度，在施工便道上大轉彎進入路旁的樹叢，然後垂直滑落鐵道。

    疑點二：工程車滑落鐵道的時間


    事發這段鐵道，剛好在兩個隧道之前。根據谷歌地圖的比例尺，我估計這段鐵道的長度超過400公尺。雖然這段路略有彎曲，但駕駛的視線堪稱良好（附圖十）。如果工程車已經滑落鐵道一段時間，駕駛遠遠就可以發現，不致於沒有煞車，高速撞上這部工程車。最有可能的情況，就是在火車即將到達肇事地點時，工程車突然滑落鐵道，讓火車駕駛來不及煞車。
    這樣的巧合當然不無可能！另一個可能，就是有人把工程車右轉90度，先駛入路邊的山坡，等火車出現後，再設法讓工程車沿著山坡滑落鐵道。

    #疑點三：工程車駕駛座車門完好


    如果工程車滑落鐵道是人為破壞，這個人應該會坐在車內，腳踩煞車等火車出現。當火車的距離夠接近時，這個人再跳車逃生。沒人踩煞車的工程車就會滑落鐵道。假如我這個研判正確，工程車滑落鐵道時，駕駛座的車門應該是打開的，因為逃生的人來不及再把車門關上。
    巧合的是，脫落在現場的駕駛座車門，幾乎完好無缺，沒有重擊的痕跡。先前我提過，火車的撞擊點在駕駛座附近。如果這片門是關著，不可能完整脫落，一定會被撞得稀巴爛。現場的檢調人員應該封鎖工程車轉入山坡的那段便道，查看工程車的輪胎痕跡，研判肇事前的行進路線。可惜這段便道並沒有被封鎖。

    翁達瑞臉書原文

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