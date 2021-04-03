台鐵出軌》台鐵公司化是改革解方？ 王國材：個人支持公司化

中華軌道協會理事長蔡煌瑯指出，台鐵公司化或許是改革的唯一契機。交通部政務次長王國材（見圖）表示，他個人是非常支持公司化。（記者方賓照攝）

2021/04/03 13:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵昨發生太魯閣號出軌事故，造成50人死亡、178人受傷，外界質疑是否改革無效才讓事故一再發生，中華軌道協會理事長蔡煌瑯指出，台鐵公司化或許是改革的唯一契機。交通部政務次長王國材表示，他個人是非常支持公司化。

蔡煌瑯表示，太魯閣號事故令人痛心，雖然是包商疏失造成，但是不可諱言台鐵局近年來事故連連，而且造成民眾傷亡慘重，人民對台鐵局漸漸產生極大的憂慮與不信任；這個時候為了重新挽回台鐵的信譽，如何重新讓人們對軌道運輸車輛的信心，應該認真思考台鐵公司化，讓台鐵局從組織體質及營運，徹底脫胎換骨，讓新的台灣鐵路公司，有更活化的經營策略也要拋開沉重的歷史包袱，並加入資本市場靈活的營運效率，未來並開放民營鐵路公司競爭，或許這才是對台鐵最好的未來。

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王國材表示，他個人是非常支持台鐵公司化，因為公司化不一定會對員工造成傷害，員工現行所有福利都能談保留等，公司化後在用人、支出方面，就能從公司董事會方面處理，不必每項都是行政作業，需要報到相關單位爭取同意；透過公司化組織改造，也有機會讓百年台鐵有脫胎換骨的機會。

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