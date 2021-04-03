台鐵出軌》未設施工圍籬是否有疏失？台鐵局：將查明合約

台鐵局副局長杜微表示，合約對施工安全、是否設置圍籬防護都有規定，但是否有對於圍籬設置有明確規定，還在查明合約。（記者塗建榮攝）

2021/04/03 13:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵408次太魯閣號昨日上午撞擊從邊坡滑落的工程車，目前釀50死、178人傷，該地區正進行邊坡防護設施工程，但為何工程車會從邊坡滑落、為何沒有設置施工圍籬，及該工程表定今年1月20日就該完工為何還沒做完、是否有依規定申請工期展延等，都是在釐清的重點。台鐵局副局長杜微表示，合約對施工安全、是否設置圍籬防護都有規定，但是否有對於圍籬設置有明確規定，還在查明合約。

工程車從邊坡滑落釀禍後，對於台鐵全線是否還有類似工程在進行，安全上有無相同疑慮，杜微表示，這個事故不是因為邊坡滑落，而是工程車掉下來，其它邊坡防護工程不會受影響，工程案件都會積極審視，昨日開始做全面清查，確認都有對於軌道入侵做防範，依合約確保萬無一失。

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對於工程1月20日就應完工卻沒完成，杜微表示，目前完工期限有展延到5月底，但展延程序還在進行中，後續會去查明整個工程在展延過程中有無疏漏。

交通部政務次長王國材表示，雖然這起事故看起來是因為工程過失所致，但換個角度看，任何人都能用這個方式破壞或影響交通安全，因此，對於軌道基礎設施較脆弱的部分，及在較陡峭邊坡的工程，他認為要必要設置軌道防護網，這部分會檢討並責成台鐵局處理。

對於究責、事故求償方面，杜微表示，不論是台鐵局本身該負的責任、施工廠商有的疏失責任都會追究，求償包含營造廠商及附屬廠商，都會依據合約審慎進行研究及求償。

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