台鐵出軌》自稱「志工」散佈謠言挑起對立 Wecare高雄將採法律行動

台鐵408次太魯閣號行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，造成重大死傷，搜救單位3日將肇事工程車吊離。（記者羅沛德攝）

2021/04/03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號發生出軌意外，後續處理作業尚在進行，行有餘力的善心人士支援救災，各地網友也紛紛為受害者祈福，社會沉浸於哀傷氣氛之際卻仍不乏惡意言論出沒；有一名自稱為「Wecare高雄志工」的李姓臉書使用者在相關新聞討論串散佈不實訊息攻擊在野黨，對此，Wecare高雄公開澄清李姓使用者並非該單位志工，也已採取法律行動。

社會發生重大傷亡事件，挑起政治對立絕非善舉，但有一名自稱為「Wecare高雄志工」的臉書使用者卻在各大相關新聞版面留下不實資訊，企圖以此帶風向攻擊在野黨。誇張言論引發網友不滿，在野黨支持者則著重於李姓使用者「Wecare高雄志工」身分，回頭攻擊執政黨，太魯閣號出軌事件主因尚未正式釐清，政治對立已然上演。

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對此，Wecare高雄正式回應，表示可以理解挺韓粉專放大檢視罷韓團體及支持者言行，也不會去臆測此事件是否為對立陣營人士反串行徑；然而，經該單位多次清查志工名單清冊後，確認沒有這名志工，且該單位強調他們不會稱夥伴為「志工」，而是稱呼「罷韓特工」，在過往貼文都能看到。

Wecare高雄強調，李姓使用者的言行已經造成名譽傷害，「我們已正式提出相關法律動作」，同時呼籲在此困難時刻，望大眾勿傳謠言、一起為傷者祈福、為搜救者加油。

截至本稿出稿時，李姓使用者臉書帳號主頁已無法瀏覽。

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