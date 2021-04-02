飛鷹幫警政署前飯店大擺春酒宴 警大陣仗查核與會者身分

飛鷹幫在喜來登酒店大擺春酒宴。（記者劉慶侯翻攝）

2021/04/02 15:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕民國60年間曾與竹聯幫、四海幫抗衡的台灣黑幫組織「飛鷹幫」，疑為重振聲勢，3月31日在第五任幫主「吉哥」的主持下，在喜來登大飯店席開126桌辦春酒，國內各幫會幫主、重要角頭均到場致意。警方全面查察，全場共計1326人，並查獲未成年少年9名及1名失蹤協尋人口。

據了解，飛鷹幫在警方資料中，已屬外圍幫派，甚少出現暴力事件中。因此，日前警方獲悉飛鷹幫將於3月31日晚上，在喜來登以春酒名義大宴全省黑道分子，還席開126桌，舉動令警方訝異，懷疑是意欲重起爐灶。

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台北市警局與北市刑警大隊全面出動蒐證，發現到場的有四海幫前、現任幫主、以及竹聯幫、天道盟主等人，全場共計1326人，警方隨後登記與會人士身分，查獲未成年少年9名、1名失蹤協尋人口。

飛鷹幫是1960年代由一群太保級的學生組織而成，與其他的外省掛黑幫起源大致相同，但飛鷹幫為增加幫內分子向心力和對外識別，組織成員會在身上刺老鷹圖徽，增加聲勢。

主要以台北市萬華與中山區為活動領域的飛鷹幫，與竹聯幫、四海幫、海盜幫等外省掛幫派平起平坐，直到第二任幫主蔣佩廉，才是將飛鷹幫帶上檯面的最重要推手。

軍人子弟出身的他為了發展組織勢力，甚至不惜散盡家產，使得他在道上頗受敬重，2004年底，竹聯幫大老周榕嫁女兒，蔣佩廉即出任總招待；2005年「蚊哥」許海清過世時，他也名列親友代表之一。

飛鷹幫極盛時間，曾跨足傳播、建築、殯葬等行業，民國78年間，幫內人員綁架知名作家「光泰」勒贖，讓飛鷹幫成為「二清」掃黑的目標。

隨後，飛鷹幫相中台灣電子產業的發展遠景，開始把焦點移往光華商場販售大補帖、A片，建立一本萬利的事業，但很快就引來其他大幫派眼紅搶地盤，蔣佩廉最後決定與竹聯談判，以不入堂的合作模式附屬於竹聯幫和平共存。

蔣佩廉頗為低調，所以見諸報章媒體的資料流傳不多，但他的兒子蔣孟儒則在2012年9月拿下「菲律賓馬尼拉國際刺青展」冠軍，成為媒體注意焦點。直到蔣佩廉於2015年因病過世，飛鷹幫一度漸成為歷史。

警方大陣仗查核與會者身分。（記者劉慶侯翻攝）

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