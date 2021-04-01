揪內鬼》贓證物庫管理鬆散 立委要求2個月提解方

立法院司法及法制委員會要求行政院與司法院2個月內就贓證物管理提出改善報告。（翻攝自國會頻道）

2021/04/01 15:11

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局航業調查處基隆站前年弄丟6.5公斤安毒，涉案者疑似是財產暴增的前機動組長徐宿良，日前與妻子李翠萍雙雙遭桃園地檢署聲押獲准。立法院司法及法制委員會1日召開專案報告，要求行政院與司法院所屬機關，就贓證物保管制度2個月內提出解方，避免類似情事再度發生。

提案人為國民黨立委葉毓蘭，民進黨立委劉世芳等人連署，議案直指本案凸顯贓證物管理設備不足、制度不周等缺失，檢調機關缺乏適宜贓證物庫妥善存放管理，急需投入經費改善存管設施，並應以無線射頻辨識（RFID）技術等科技設備提高管理效能。

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提案要求，行政院應會同司法院，針對贓證物的設備數位化及人力需求，研議相關的完善作為，於2個月內送交書面報告至司委會討論。

全案經過跨黨協商，藍綠咸認這是非常重要的議題，無涉政治，無異議通過。

法務部表示，事件發生後，已做了改進措施，對於數量較多的毒品，應採多人送驗或簿冊登錄送驗轉移流程；緝毒單位應就偵辦案件所查獲之毒品，儘速送驗及辦理移至調查局保管專庫或地檢署贓物庫保管；對於檢察官指揮的毒品案件，警察機關應予以列管，並律定於一定時間內送驗毒品及入庫保管，若逾期未獲檢驗報告或入庫保管，則應主動查明毒品保管情形，並陳報檢察官。

此外，調查局已修訂「法務部調查局偵辦案件扣押管理要點」、「法務部調查局扣案毒品封緘送驗及送交保管應行注意事項」、「辦理扣案毒品沒入物處理作業要點」，完善毒品證物的保管、督導、查核及銷燬等相關法制規範，確立毒品證物保管流程。

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