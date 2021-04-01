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    揪內鬼》妻PO名牌包、600萬賓士炫富 徐宿良卻開馬自達上班

    李翠萍擁有的高價LV絨毛靴。（記者林嘉東翻攝）

    李翠萍擁有的高價LV絨毛靴。（記者林嘉東翻攝）

    2021/04/01 13:46

    〔記者林嘉東、吳昇儒／綜合報導〕調查局航業調查處基隆站前機動組長徐宿良疑盜賣毒品遭收押；檢調追查，徐妻經常在臉書上PO文炫富，擁有LV、Dior、GUCCI各式名牌包與名錶，還PO出徐駕駛一輛市價逼近600萬的賓士S Class，2人在外高調奢華，徐平常卻低調開著馬自達代步，引來檢調側目。

    桃檢2019年11月指揮偵辦一件毒郵包案，事後發現送驗的安非他命不翼而飛，同月18日指揮調查局北機站傳喚基隆站6名調查官，複訊後將丟失毒品的鄭翊、承辦調查官詹孟霖各10萬元交保，專員林聖智、案發時擔任機動組長的徐宿良各5萬元交保，另2人列為證人。

    檢調追查，緝毒高手徐宿良因財務出現狀況積欠卡債，遭法院強制扣薪，近年不僅與妻子李翠萍在基隆市深溪路開設健身中心，徐妻更高調在臉書上炫富，引來檢調側目。

    調查發現，今年農曆年前，李翠萍PO剛入手的新款LV快潮流包照片，內文顯示「拍照過來、喜歡就刷了，快一年都待在家防疫，卡費好像也沒少過耶」；另附上一張LV的「MOON DIVINE」名錶照，還有最新IPHONE12手機照。

    李翠萍也是愛馬仕愛好者，在臉書上PO出1條絲巾至少1萬5千元起跳的愛馬仕絲巾，李女把絲巾裱框放在家中牆壁，宣稱自家客廳是「繽紛愛馬仕動物樂園」。

    此外，李女愛用知名香水GUCCI，家裡擺放各式香水，LV名牌限量包、絨毛靴、CHANEL皮夾、Dior郵差袋更是如數家珍，相當奢華。

    檢調追查，徐擔任組長期間，除了薪水外，加上考績與年終獎金年薪約180萬元，但從徐妻在臉書上PO出，徐駕駛的賓士車款，竟是賓士3000CC的S Class等級的豪華車款，新車的價格逼近600萬，與徐的收入顯不相當。

    檢調追查，徐每天代步的交通工具不過是馬自達，更讓檢調起疑，決定發動搜索，追查徐的金流。

    桃檢搜索徐宿良基隆住處與銀行保管箱，查扣100多萬元現金、帳戶內數百萬元存款，徐員持有勞力士等價值數萬至數十萬元的中高價機械錶20幾只、CHANEL、LV、GUCCI等名牌包數十個。

    徐員稱是岳父赴日經商要用的周轉金，暫時寄放他家，但其妻李翠萍表示不清楚相關款項來源，檢調認定2人供述不一、疑點重重。

    檢調懷疑，全案不排除預謀犯案，案發時間的前年11月間，由單位「內神」安排不知情菜鳥調查官鄭翊，從基隆運送6.5公斤安非他命到位於新北市新店區的局本部化驗，過程中製造機會讓鄭員短暫脫離送驗物，再由全程跟監鄭員的「外鬼」下手盜走毒品，依貪污治罪條例財產來源不明罪將2人聲押禁見獲准。

    調查官徐宿良妻子李翠萍擁有的LV名錶。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良妻子李翠萍擁有的LV名錶。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良的妻子徐翠萍在臉書上PO出，徐駕駛的賓士車款，竟是賓士3000CC的S Class等級的豪華車款，新車的價格逼近600萬。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良的妻子徐翠萍在臉書上PO出，徐駕駛的賓士車款，竟是賓士3000CC的S Class等級的豪華車款，新車的價格逼近600萬。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良的妻子李翠萍愛用知名香水GUCCI，家裡擺放各式香氛禮品。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良的妻子李翠萍愛用知名香水GUCCI，家裡擺放各式香氛禮品。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良的妻子李翠萍擁有LV名牌包。（記者林嘉東翻攝）

    調查官徐宿良的妻子李翠萍擁有LV名牌包。（記者林嘉東翻攝）

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