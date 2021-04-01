49隻貓未打疫苗挨罰147萬元 飼主抗罰勝訴

陳姓飼主未幫49隻成貓打疫苗，被依「1貓1罰」裁罰147萬元；但北高行認為應以「一行為」論之，撤銷處分。圖中貓無關本案。（資料照）

2021/04/01 12:54

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓飼主遭基隆市政府查獲未幫49隻成貓打疫苗，被依違反「動物傳染病防治條例」，以每隻貓罰3萬元採「1貓1罰」，共裁罰147萬元；陳認為裁罰不合理，興訟抗罰。台北高等行政法院認為，應以「一行為」論之，故原處分依貓隻數量計算違規數於法不合，判陳勝訴；可上訴。

判決指出，陳未辦理特定寵物許可證，便擅自繁殖、販售小貓，總共飼養71隻貓。前年4月29日，基隆市政府依違反「動物傳染病防治條例」，對陳裁罰10萬元並命立即停業，也沒入其中22隻幼貓與3隻母貓；基市府還發現，另49隻成貓均未未成狂犬病預防注射，又依同法條，並採「1貓1罰」方式，對陳裁罰147萬元。

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陳不服，向行政法院主張，基市府接獲民眾檢舉，未經查證便約談他赴基隆動保所，有違行政程序，至於完成疫苗注射是動保所職責，他只能配合，且他從未承認販售貓咪，所以質疑談話記錄遭變造。

北高行解釋，行政罰應以「行為個數」來決定數個處罰或一個處罰，違反行政法上義務是否為「一行為」，不是單以自然行為外觀觀察，應視個案具體情節，就行政法規立法意旨、違規行為侵害法益、社會通念或專業倫理等因素綜合考量後判斷。

北高行認為，陳違反「動物傳染病防治條例」明確，然而，該條例是在維護公共衛生安全，而非個別動物生命保護，因此，行為數不應以動物量為標準，凡在同一特定場域飼養或未預防注射者，應論為「一行為」，故原處分「1貓1罰」於法不合，判陳勝訴。

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