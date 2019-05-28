防疫所跨海到蘭嶼 飼主踴躍帶毛小孩打免費疫苗

2019-05-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕為了加強防治狂犬病，本月23日至24日，台東縣動物防疫所派員跨海至蘭嶼部落免費施打狂犬病疫苗，總計180隻犬、貓完成疫苗注射。台東縣動物防疫所表示，此次防疫活動民眾參與踴躍，並應民眾要求，計畫6月中下旬前往蘭嶼進行犬貓節育。

根據《ETtoday》報導，台東動物防疫所表示，日前的防疫活動，民眾參與踴躍，且回應熱絡，飼主都有依照規定，攜帶身份證件，帶家中犬、貓到巡迴站注射狂犬病疫苗，共計完成116隻狗、64隻貓的疫苗注射。台東動物防疫所表示，計畫於6月中下旬至蘭嶼進一步進行犬貓節育。

根據台東縣動物防疫所統計，台東從102年7月至今年4月30日止，為全國疫情最嚴重地區，累計動物狂犬病陽性案例共237件，包括鼬獾233件，白鼻心2件，犬1件及錢鼠1件，其中107年有4件鼬獾狂犬病陽性案例，目前疫情仍持續擴散發生。

防疫所表示，若家貓、犬的狂犬病疫苗注射率未達70%，將無法有效保障犬貓及民眾的生命安全。

台東縣政府農業處指出，狂犬病為重要人畜共通傳染病，感染後會造成人及動物百分之百的致死率，提醒民眾務必遵循「二不一要」原則：「不接觸野生動物、不棄養動物、要每年帶寵物施打狂犬病疫苗」。

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