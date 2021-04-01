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    巧合？近10年台男遭「斷根」竟多半越女操刀

    近10年來台灣多起男子命根子遭截斷刑案，竟多半越女「操刀」，此種巧合引發議論。（記者湯世名翻攝）

    近10年來台灣多起男子命根子遭截斷刑案，竟多半越女「操刀」，此種巧合引發議論。（記者湯世名翻攝）

    2021/04/01 08:10

    〔記者湯世名／彰化報導〕巧合？彰化縣花心男慘遭越南籍女友持大剪刀剪斷命根子後沖入馬桶洩憤，震驚社會，外界對於該名越女下手心狠手辣議論紛紛，事實上，細數過去男性慘遭伴侶「斷根」案件，竟有許多都是越籍女性「操刀」，讓資深刑警直呼是越女性格天生強悍，一旦伴侶背叛，報復手段就是讓對方「無法做人！」

    2011年嘉義縣1名潘姓越南女子，疑因男友吃她喝她睡她打她，甚至向她要錢買毒，更因男友另結新歡，讓潘氏怒火中燒，在男友施用毒品及安眠藥後，用剪刀剪斷他的命根子，還撿起命根子丟入八掌溪後向警方自首。潘氏甚至向警方表示「我不後悔！」

    2019年新竹縣1名58歲越南籍黎姓女子疑因不滿56歲前夫到處拈花惹草，又對她動粗，離婚後隔天竟色誘前夫上床，趁其不備持剪刀「喀擦」剪斷陰莖，再沖入馬桶。黎女犯案後向警方自首，情緒激動說：「我得不到，別人也休想得到」。前夫則因命根子被剪斷不能人道，導致生、心理嚴重受創。

    資深刑警指出，越南早期是母系社會，地位吃重，儘管後來呈現男女平權，但可能是因為受過歷史摧殘，男女長期下來都養成強悍的民族性格，可能因此衍生女性無法容忍男性伴侶在感情上的背叛，只要台男感情出軌、拈花惹草，十之八九都會存有極端的報復手段，甚至是親自「操刀」把伴侶的命根子給「喀擦」。台灣近年來鮮少發生這種男性命根子遭伴侶截斷的「慘案」，但10年來這3起「斷根」案，竟都是越南女子親自「操刀」，這種驚人巧合，正好顯示出越南女子性格上的強悍。

    近10年來台灣多起男子命根子遭截斷刑案，竟多半越女「操刀」，此種巧合引發議論。（記者湯世名翻攝）

    近10年來台灣多起男子命根子遭截斷刑案，竟多半越女「操刀」，此種巧合引發議論。（記者湯世名翻攝）

    日前彰化縣花心男的命根子遭越女「操刀」剪斷，引發議論。（記者湯世名翻攝）

    日前彰化縣花心男的命根子遭越女「操刀」剪斷，引發議論。（記者湯世名翻攝）

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