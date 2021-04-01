大港開唱後失蹤！知名樂團28歲主唱證實陳屍愛河

高雄市愛河前金段近高雄地院水域3月31日中午12點46分發現一具賀姓男浮屍，出力音樂（Output Music）同天深夜宣布，知名樂團「謎路人 Way of Puzzle」主唱小賀在大港開唱期間失蹤，確定死亡。（出日音樂提供）

2021/04/01 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市愛河前金段近高雄地院水域3月31日中午12點46分發現一具賀姓男浮屍，出力音樂（Output Music）同天深夜宣布，知名樂團「謎路人 Way of Puzzle」主唱小賀在大港開唱期間失蹤，確定死亡。

高雄市愛河1具浮屍死者上身赤膊，穿著藍色牛仔褲，上衣、鞋子、帽子排列整齊置於椅上，現場無打鬥痕跡，救護人員到場時發現男子已溺斃，警方採驗比對死者指紋後，確認死者為28歲賀姓男子，聯絡死者家屬指認證實身分，後續報請檢察官相驗。。

請繼續往下閱讀...

出力音樂（Output Music）在臉書宣布，「今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀 81 離開我們去當天使了。大港開唱謎路人演出結束後，他的狀況非常好，無論是團員與經紀公司都認為大港開唱的演出在水準之上，更鼓勵他要越來越穩定，大港開唱的兩天，小賀都跟著團員進出，也非常開心的演出以及享受音樂祭，由於大港之後兩日團員聯繫不上他，於是今日緊急報警處理，報警的同時也接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，於是協同家屬進一步指認，最終確認了小賀往生的消息。」

出力音樂提到，「過去，小賀曾經有過一段無法令人放心的日子，但在團員與公司的支持下，他度過了最艱困的日子，經過一年多的努力，小賀不僅在音樂上有了更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。」

出力音樂強調，「目前警方正在釐清死因，在確認之前，請不要隨意揣測，任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人與朋友都是二度傷害。請大家一同為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。謎路人永遠都會是出力音樂的驕傲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法