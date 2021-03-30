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    滅火只要1/10水量！嘉義大林義消自組的田野消防利器

    大林義消自購可省水的滅火設備。（記者林宜樟翻攝）

    大林義消自購可省水的滅火設備。（記者林宜樟翻攝）

    2021/03/30 10:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕清明連假將至，最近掃墓、田野火警頻傳，由於這類火災現場常因為道路狹小，消防車不易接近，必須長距離佈署多條水線，水源不易取得，增加救災困難程度，嘉義縣大林義消分隊為克服救災困境，巧思自費購買3組噴霧機及大水桶放置於小貨車，有火警發生，第一時間可抵達火災現場，協助消防隊救災。

    今年天氣乾旱且多日未下雨，最近接近清明節日，民眾常提前掃墓，掃墓燃燒紙錢未將滅餘燼即離去，引發火災延燒附近農作物、車輛或建築物，容易造成重大危險；3月26至28日三日嘉義縣消防局受理55件雜草火警，出動80台車次及160人次滅火，讓消防人員疲於奔命，也讓許多人感嘆隨意點火的民眾不珍惜水資源。

    大林義消分隊基於愛護家園的用心，近年來購置由噴霧機、大水桶及特製小瞄子組成的滅火設備，每組約2萬5000元，共有3組，用在山林田野火災時，用水量只需一般消防車10分之1，在缺水時期是救災利器，更可省水。

    大林義消副小隊長郭芳瑞說，平常滅火設備由義消隊員陳嘉閔、林佳薇、陳富貴、李雅芳等人保管維護，當有火勢發生時，義消們就會同心協力善用此設備撲滅火勢，以免未能及時撲滅餘燼易導致火勢擴大延燒，造成危險。

    大林義消分隊長江新永提醒，清明掃墓一定要「4不2記得」，4不為「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」。

    大林義消自購可省水的滅火設備。（記者林宜樟翻攝）

    大林義消自購可省水的滅火設備。（記者林宜樟翻攝）

    大林義消自購可省水的滅火設備。（記者林宜樟翻攝）

    大林義消自購可省水的滅火設備。（記者林宜樟翻攝）

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