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    竹北美食街主題餐廳經營賭場 半年賭金流量逾1.5億

    新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，警察局專案小組由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元等贓物。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，警察局專案小組由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元等贓物。 （記者廖雪茹翻攝）

    2021/03/29 15:20

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳，涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，且作為幫派經營聚集據點，賭金流量近半年高達1億5千多萬元；縣警局專案小組日前由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元、籌碼2大箱等贓物，全案移請新竹地方檢察署偵辦。

    新竹縣警察局表示，近期全省發生多起黑幫涉入槍賭，引發幫派尋仇鬥毆案件，造成民眾質疑治安敗壞疑慮，警政署署長在多次場合強力要求掃蕩黑道幫派，並針對黑幫聚集處所及營生經濟命脈強力取締打擊，展現警察維護治安決心。

    縣警局近日密集召開打擊黑幫工作專案會議，針對轄內可能為黑道幫派涉入經營及活動場所，加強情蒐，日前探訪竹北市區美食街一處主題餐廳，實際經營百家樂賭場，以合法掩護非法，且作為幫派經營聚集據點，賭金流量近半年高達1億5千多萬元，立即組成專案小組報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

    經2個月餘探訪時機成熟，該局日前由檢察官率20餘名員警，持搜索票上門搜索，除當場查獲賭場老闆、4名女荷官等13人，並起出賭資44萬餘元、籌碼2大箱、撲克牌賭具、帳冊、會員資料、對講機、監視器主機等贓物。

    警察局長吳敬田表示，賭博易導致民眾傾家蕩產、家庭失和，甚至衍生暴力犯罪，警方絕不容許非法賭場存在，將持續針對黑道幫派可能涉入經營及活動的違法場所強力打擊，有效斷絕犯罪金流，提供縣民良好治安環境。

    新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，警察局專案小組由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元等贓物。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，警察局專案小組由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元等贓物。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，警察局專案小組由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元等贓物。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣竹北市區美食街一處主題餐廳涉嫌經營百家樂賭場，疑似以合法掩護非法，警察局專案小組由檢察官率隊直搗賭場，當場查獲賭場老闆、女荷官、賭客等13人，並起出賭資44萬餘元等贓物。 （記者廖雪茹翻攝）

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